Obětí zemětřesení jsou čtyři tisíce, v troskách mohou být stovky živých. Čas se krátí

Sálih agentuře Reuters řekl, že Bílé přilby, které pomáhají se záchrannými pracemi v opozicí ovládaných oblastech, potřebují urgentní pomoc od mezinárodních organizací.

„Při záchraně životů je každá sekunda dobrá. Vyzýváme všechny humanitární organizace, aby poskytly materiální pomoc a bezodkladně na tuto katastrofu reagovaly,“ dodal.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně, které zasáhlo v pondělí ráno Turecko a sousední Sýrii, zničilo velké množství budov i nemocnic a zanechalo tisíce lidí bez střechy nad hlavou.

Podle poslední bilance zemřelo jen v Sýrii nejméně 1444 lidí, dalších 3 500 je jich zraněno. Počet mrtvých po ničivém pondělním zemětřesení v Turecku vzrostl na 3 381, uvedly turecké úřady. Otřesy zasáhly deset provincií, zraněných je 20 426.

Český tým hasičů se stěhuje

Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Zapojit do záchranných prací by se měli v úterý ráno.

Tým měl být původně nasazený v provincii Hatay, která je od Adany, kde obě skupiny speciálního týmu pro vyhledávání v sutinách v pondělí v noci přistály, vzdálená zhruba 200 kilometrů. Mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp, ale v úterý ráno uvedl, že působení týmu bylo změněno.

„Tým se bude přesouvat do města Adiyaman, transportovat jej bude turecká armáda pomocí tří letounů CASA, těžké vybavení bude přesunuto pozemní cestou pomocí nákladních vozů,“ uvedl Popp. Adiyaman je od letiště v Adaně vzdálený asi 300 kilometrů.

Jde o první příležitost, kdy je nasazený v zahraničí takzvaný těžký USAR tým, tedy 68 osob. Celý tým, složený z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje, vede Jiří Němčík z Hasičské záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Čeští hasiči s sebou vezou materiál o objemu asi 100 metrů krychlových a váze 26 tun.