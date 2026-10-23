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Tibet zasáhlo silné zemětřesení. Zřítilo se přes tři sta domů

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  6:45
Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. Tamní úřady hlásí v prefektuře Nagčhu nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zničených staveb. Podle zástupců města spadlo nejméně 339 domů a pátrací i záchranné práce stále pokračují.

Ze zraněných je 11 lidí ve vážném stavu. Záchranné týmy z řad policie a hasičů staví stany pro obyvatele, kteří kvůli zemětřesení přišli o střechu nad hlavou.

Pracovníci záchranných složek u poškozené budovy po zemětřesení v městské prefektuře Nagčhu v oblasti Tibetu. (23. října 2026)
Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. (23. října 2026)
Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. Tamní úřady hlásí v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zřícených stavřeb. (23. října 2026)
Pracovníci záchranných složek u poškozené budovy po zemětřesení v městské prefektuře Nagčhu v oblasti Tibetu. (23. října 2026)
5 fotografií

Podle čínské státní televize CCTV šlo o nejsilnější otřesy v regionu za posledních pět let. Americká geologická služba (USGS) uvedla, že k zemětřesení došlo ve 22:33 místního času (16:33 SELČ) v hloubce 18 kilometrů. Epicentrum se nacházelo asi 190 kilometrů severovýchodně od Nagčhu v řídce osídlené vysokohorské oblasti severního Tibetu. Nagčhu leží přibližně 230 kilometrů severně od tibetského hlavního města Lhasy.

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Zemětřesení jsou v tomto regionu poměrně častá. Loni v lednu si otřesy o síle 6,8 stupně nedaleko hranic s Nepálem vyžádaly nejméně 126 mrtvých a na dvě stě zraněných.

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