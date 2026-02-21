Bratislavu a okolí zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. Lidem se třásl nábytek

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. První údaje uváděly sílu 4,6. Obyvatelé uvádí, že lehké otřesy byly cítit v Bratislavě.

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení (21. února 2026) | foto: EMSC

O zemětřesení informovalo o tom na svém webu Evropsko-středomořské seismologické centrum. Začalo v 13:44 a dosáhlo hloubky 13 kilometrů.

Zemětřesení potvrdil také vedoucí oddělení seismologie Slovenské akademie věd Kristián Csicsay. Jak dodal, epicentrum se nacházelo na slovensko-maďarské hranici přibližně dva kilometry od Šamorína. Podle něj údaje musí ještě prověřit seismolog.

Ve Vrábči lidem cinkalo nádobí, zemětřesení zažili v obci poprvé

Šamorín leží asi 20 kilometrů na jihovýchod od Bratislavy.

Právě kvůli malé hloubce a blízkosti k hustě obydleným místům otřesy pocítilo mnoho lidí, píše server pravda.sk. Lidé z okolí epicentra i z Bratislavy na sociálních sítích popisovali, že země se třásla asi pět vteřin.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Česko si připomíná čtvrté výročí války, v Praze prošel pochod s vlajkou Ukrajiny

Aktualizujeme
Přibližně 50 lidí neslo v centru Prahy velkou ukrajinskou vlajku. Vyšly od...

Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomínají čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze několik desítek lidí neslo velkou ukrajinskou vlajku od Národního muzea, na...

21. února 2026  10:04,  aktualizováno  15:08

Na prestižní teheránské univerzitě vypukly další protesty proti íránskému režimu

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Na renomované teheránské univerzitě v sobotu, na začátku nového semestru, vypukly nové protesty proti íránskému režimu. Na technické Šarífově univerzitě studenti provolávali protestní hesla a střetli...

21. února 2026  15:03

Pouličníci Brna: Příroda je oběť hrabivosti, hřímal Bayer. Profesora zabili nacisté

Premium
Arboretum Křtiny, které spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně, založil August...

Jeho jméno nese ulice v brněnské čtvrti Veveří nedaleko lužáneckého parku, posluchárna na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě i přírodní rezervace na úbočí vrchu Proklest mezi Křtinami a...

21. února 2026

Jak se pozná falešný med? Potravinové podvody způsobují stamiliardové škody

Ilustrační snímek

Potravinové podvody se často nehlásí a jejich skutečný rozsah tak zůstává skrytý. Odhad z roku 2025 přesto mluví o celosvětových škodách kolem 290 miliard korun ročně. Nejčastěji se falšují běžné i...

21. února 2026

Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa

Premium
Jude Law jako Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu

Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...

21. února 2026

Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky

Premium
Donald Trump na palubě Air Force One

Americký prezident Donald Trump označil soudce Nejvyššího soudu za národní „ostudu“ a „nevlastenecké“ sluhy cizích zájmů. Reagoval tak na rozhodnutí, že jeho cla jsou neústavní. Podle pozorovatelů je...

21. února 2026  13:42

Vondráček chce zákon o moravské vlajce. Proti pravidlům heraldiky, vadí kritikům

Premium
Radek Vondráček (ANO)

Moravské strany v posledních volbách neuspěly, přesto se některé nápady Moravanů vracejí. Poslanec Radek Vondráček (ANO), původem z Kroměříže, navrhuje zákon, který má uzákonit zemské znaky a vlajky....

21. února 2026  13:30

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl regionální ministr zdravotnictví...

21. února 2026  10:27,  aktualizováno  13:25

Ani nezaplatí kartou. Je to noční můra, říkají soudci z Haagu o sankcích USA

ilustrační snímek

Život pod americkými sankcemi je jako noční můra. Podle stanice Euronews to tvrdí francouzský soudce Mezinárodního trestního soudu (ICC) Nicolas Guillou. Soudkyně Luz del Carmen Ibáňezová Carranzaová...

21. února 2026  13:12

Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině

Robert Fico (27. ledna 2026)

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba...

21. února 2026  11:52,  aktualizováno  12:32

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

21. února 2026

