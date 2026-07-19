Zemětřesení podle americké geologické služby (USGS) udeřilo ve 21:24 místního času (4:24 v neděli SELČ) v oblasti u města Sicaya v departementu Huánuco.
Ohnisko zemětřesení bylo v hloubce deseti kilometrů. Agentura Reuters s odvoláním na peruánské úřady informovala o dvojici zemětřesení o síle 5,1 a 3,7.
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Podle předběžných údajů otřesy zničily 48 domů a dalších 18 poškodily, takže kolem 300 lidí skončilo bez střechy nad hlavou a přespávat teď bude ve stanech.
V oblasti nadále pokračují záchranné práce, do nichž jsou nasazeni zdravotníci, policisté i armáda.