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Zemětřesení o síle 9, konec politického středu, hodnotí v Německu triumf AfD

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  9:54
Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří před nápisem „Začíná to tady“ na volební oslavě...

Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří před nápisem „Začíná to tady“ na volební oslavě strany po zemských volbách v Sasku-Anhaltsku v Magdeburku. (6. září 2026) | foto: AP

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O politickém zemětřesení, triumfu pravicových extremistů, modré bouři či zhroucení politického středu píší německá média po vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Poukazují na patovou situaci, která v Sasku-Anhaltsku nastala, ale i na debakl dosud vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. O jeho dalším osudu média hojně spekulují.

„Na škále politických zemětřesení dosahují tyto volby hodnoty 9,0. Jejich poselstvím je, že velká část obyvatel považuje opět xenofobní nacionalisty za přijatelné,“ uvedl časopis Der Spiegel. „Sasko-Anhaltsko volilo tak pravicově extremisticky jako žádná jiná spolková země před ním,“ napsal list Die Zeit. S odkazem na barvu spojovanou tradičně s AfD píše o „modré bouři“. „Sasko-Anhaltsko potrestalo CDU a dopřálo AfD drtivé vítězství,“ popsala situaci agentura DPA.

List Süddeutsche Zeitung píše o „politickém patu po volbách“. AfD nezískala většinu mandátů, aby mohla složit jednobarevnou vládu. Mohla by se proto zaměřit na podporu či spolupráci se Spojenectvím Sahry Wagenknechtové (BSW), které se oproti všem předpovědím do sněmu v Magdeburku nakonec dostalo. Lídr AfD Ulrich Siegmund by se ale také mohl podle časopisu Der Spiegel pokusit získat přeběhlíky z CDU. Vyloučené nejsou ani předčasné volby. „Jasné je jen jedno: Sasko-Anhaltsko čeká politicky nejistá doba,“ uvedl Der Spiegel.

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Řada médií se věnuje důsledkům sasko-anhaltských voleb pro budoucnost spolkové vlády a kancléře Merze. Podle zpravodajského webu Politico je triumf AfD v nedělním hlasování pro kancléře „nejhorším možným výsledkem pro restart po letní pauze“.

Podle médií se rýsuje střet mezi koaličními stranami – konzervativní CDU/CSU a sociálními demokraty. Vicekancléř a spolupředseda sociální demokracie Lars Klingbeil už v neděli uvedl, že voliči ze Saska-Anhaltska vyslali jasný signál do Berlína a výsledek hlasování se promítne i do celostátní politiky.

Podle časopisu Der Spiegel byly pro Merze volby debaklem. Není ovšem jasné, zda by křesťanským demokratům pomohlo, kdyby se kancléře zbavili a vyměnili ho třeba za bavorského premiéra Markuse Södera či předsedu vlády Severního Porýní-Vestfálska Hendrika Wüsta.

„Na změnu kurzu před příštími volbami do Spolkového sněmu je možná už příliš pozdě,“ uvedl Der Spiegel. List Frankfurter Allgemeine Zeitung v této souvislosti vyzývá, aby se politici na spolkové úrovni nepokoušeli o žádné experimenty a nepromýšleli nezodpovědné scénáře. „Koalice má jediný úkol: stabilitu,“ napsal deník.

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Podle komentáře bulvárního listu Bild jsou Němci zoufalí ze stavu své země. Výsledek nedělních voleb v Sasku-Anhaltsku je „implozí politického středu“. „Občané očekávají, že se v Německu něco změní od základu. Nejen v Sasku-Anhaltsku. A Merz a Klingbeil se nyní musejí sami sebe ptát, jestli ještě mají sílu to zvládnout,“ uvedl Bild. Také další německá média varují, že spolková vláda nesmí po volbách přejít „k dennímu pořádku“ a dělat, jako by se nic nestalo.

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