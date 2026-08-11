Podle agentury EFE centrální vláda od pondělí nevydala novou bilanci obětí. O údajích ale informují zástupci jednotlivých územích celků. V departementu Valle del Cauca, kde se nachází město Cali, úřady evidují 130 mrtvých a 949 zraněných. V departementu Risaralda je 90 mrtvých, v departementu Chocó 14 mrtvých a 138 zraněných a v departementu Caldas šest mrtvých a 76 zraněných.
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Ničivé zemětřesení v Kolumbii zabilo nejméně 169 lidí. Stovky dalších se pohřešují
Kolumbijský prezident de la Espriella v úterý navštívil město Pereira, které poničilo zemětřesení. V rozhovoru s novináři přitom uvedl nižší počet mrtvých, než kolik činí součet údajů jednotlivých územních celků. „V tuto chvíli máme na národní úrovni 181 mrtvých, 2595 zraněných, 195 pohřešovaných,“ uvedl prezident, který informoval i o rozsáhlých škodách na majetku.
Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za desítky let vyhlásila nouzový stav. Aktuálně se úřady a záchranáři zaměřují na pátrání po lidech, kteří pravděpodobně uvázli pod troskami zřícených budov.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 SELČ). Ohnisko bylo v hloubce 110 kilometrů, uvedlo evropské středisko EMSC. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru, v Panamě a také ve Venezuele, kterou v červnu zasáhla dvě zemětřesení, jež si vyžádala přes 6000 obětí.