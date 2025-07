Kamčatku zasáhla dvě silná zemětřesení. Úřady varovaly před vlnou tsunami

Uskupení Stačilo! nabírá na síle. Volby by opět vyhrálo hnutí ANO, ukazuje průzkum

Volby do Poslanecké sněmovny by v polovině července opět vyhrálo hnutí ANO. Hlas by dostalo od 31,5 procent voličů. Na druhém místě je koalice SPOLU, které preference klesly lehce pod 20 procent....