Kde přesně v Bangkoku jste se v době otřesů nacházel?

Byl jsem doma, v západní části města, za řekou. Je to taková klidnější oblast s nízkou zástavbou. Žiji tady už přes dvacet let.

Pocítil jste zemětřesení osobně? Jak silné to bylo?

Ano, velmi. Byl jsem zrovna v koupelně, když jsem najednou ucítil, že se mi zatočila hlava. Nejdřív jsem si myslel, že to je jen moje rovnováha, ale pak jsem si všiml, že se hýbe úplně všechno – zdi, lustry, obrazy. Všude bylo úplné ticho, žádný zvuk, jen ten pohyb. Došlo mi, že se děje něco vážného, když to samé cítila i manželka. Okamžitě jsme vyběhli ven, s celou rodinou jsme byli nějakou hodinu před domem.

Jak dlouho samotné otřesy trvaly?

První vlna trvala asi minutu, možná dvě. Pak bylo pár kratších následných otřesů, které ale už nebyly tak silné. Měl jsem pocit, že se to děje ve vlnách – chvíli klid, pak znovu. Jako na houpačce.

Jak reagovali místní lidé – panikařili, nebo zůstali v klidu?

Záleželo na místě. U nás, kde jsou nízké domy, lidi spíš nechápali, co se děje. Ale v centru, kde jsou výškové budovy, to byla panika. Voda z bazénů na střechách tekla přes okraje, budovy se houpaly a lidi utíkali ven. Mám kamaráda, co žije ve 30. patře v jednom z kondominií – říkal, že měl co dělat, aby ho to nevyhodilo z bazénu. Měl pár vteřin od toho, aby ho to vyhodilo ven.

Byla přijata nějaká bezpečnostní opatření? Třeba evakuace budov?

Ano. Kancelářské budovy i výškové obytné domy byly evakuovány okamžitě. Spousta lidí se ještě večer nemohla vrátit domů, čekali venku, dokud neproběhne kontrola statiky. Jiní se vůbec nedostali domů – doprava totálně kolabovala, metro má zpoždění, dálnice jsou ucpané. Některé nadzemní silnice byly dokonce poškozené.

Máte informace o škodách ve vašem okolí?

U nás nic vážného, máme nízké domy, takže jsme to přečkali bez problémů. Ale v centru Bangkoku se zřítila jedna budova, ostatní mají poškození, třeba praskliny. Co vím, oběti naštěstí nejsou, ale šlo hlavně o šok a zmatek. Spousta lidí nevěděla, co dělat.

Čech žijící v Bankoku Radim Chomič.

Zažil jste v Thajsku něco podobného už dříve?

Ne. A to tady žiju od roku 2003. Bangkok není oblast seismické aktivity. Když už tu byly nějaké otřesy, tak nepocítitelné, většinou jen dozvuky z jiných oblastí. Tohle je první, co jsme opravdu fyzicky cítili. Všichni sousedé se sešli před domem a dívali jsme se na sebe – co to sakra bylo?

Máte obavy, že by mohly následovat další otřesy?

Během prvních hodin po otřesech se doporučovalo zůstat venku kvůli možným následným otřesům. Nějaké menší přišly, ale odpoledne už bylo víceméně klid. Teď večer už se nebojím, ale asi budu spát trochu s napětím.