Klepnu na to klackem... Ukrajinští zemědělci čistí pole od min, riskují život

Ruští vojáci zanechali farmu Olexandra Havriluka v hrozivém stavu. Vybavení za miliony dolarů zničili, budovu změnili téměř v ruinu a sklizeň spálili. Kromě toho mu zanechali na poli i destruktivní „dárek“ – zabijácké miny.

Devětašedesátiletý statkář tak chodí po poli a ručně ho čistí od výbušnin. Pomocí detektoru kovů objevil asi 20 min, které pak odstranil. „Jdete, najdete to, vezmete klacek, klepnete na to, abyste určili velikost, a pak to vykopete,“ popsal svoji rutinu.

„Byl jsem vyděšený. Ale musím zasít,“ řekl stanici CNN. „Nemám žádnou jinou možnost.“

Blížící se dubnový čas sazby nutí řadu ukrajinských zemědělců k obtížnému dilematu. Riskovat svůj život na zaminovaných polích, nebo čelit ekonomickým potížím, které přinese nezasetí životadárných plodin. Jako pověstná „obilnice Evropy“ je ukrajinská ekonomika na agrární produkci velmi závislá.

Ruská invaze už přinesla výrazné narušení zemědělských rytmů. V Chersonské oblasti, která před válkou platila mezi premianty v produkci zeleniny, už Ukrajince boje s Rusy stály tři sklizně, uvádí list The New York Times. I když ukrajinská vojska okupanty z části oblasti vyhnala, svými nástražnými pastmi stále zamezují návratu k normálnímu životu.

„Rusové zaminovali všechno, od měst a elektrických linek až po dětské hračky, psí boudy a úly,“ říká Olexandr Dvoreckyj, šéf odminovací sekce ukrajinských pohotovostních služeb. „Jejich cílem je zabránit nám, abychom přinesli zpět stabilní život pro lidi,“ dodává.

O odminování se starají sapéři, nemají však kapacity odminovat všechno včas. Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj v prosinci uvedl, že Rusové pokryli výbušninami území o rozloze 109 850 kilometrů čtverečních. Prohlásil, že „minový teror“ je dokonce mnohem krutější a horší než raketový teror, protože Ukrajinci nemají k dispozici žádný protiminový systém.

Dvoreckyj uvedl, že jeho sapéři zničili více než 16 tisíc min. Je to ovšem jen malá část. Odhaduje, že bude potřeba odminovat 300 tisíc hektarů půdy předtím, než znovu budou připravené pro zemědělské práce.

Riskantní volba

Jenže sedláky tlačí čas. Někteří se proto sami chápou odminovacích prací. „Malí farmáři riskují. Buď vyletí do vzduchu, nebo ne,“ říká Andryj Volik, zástupce ředitele ukrajinské zemědělské společnosti Nibulon, který má na starosti bezpečnost.

Firma začala s vlastním průzkumem polí a plánuje trénovat své zaměstnance, aby nášlapné výbušniny dokázali odhalit a zlikvidovat. Ale zatím jim zakázala pracovat. „Začneme, až budou pole zkontrolována,“ uvádí Volik.

Jeden z menších sedláků, jenž se vydal činit své pozemky od ruských pastí, je Olexandr Hordienko. Jednotlivé miny už dokáže odlišit. Ty velké tankové jsou podle něho lehce rozpoznatelné. Jiné jsou z plastu a jeho detektor kovů je jen velmi těžce zaznamená. A velmi nebezpečné, protože takřka nepostřehnutelné, jsou titěrné, hračky připomínající protipěchotní miny.

Experti ale před odminováním vlastními silami varují. „Zvednutí protitankové miny je extrémně nebezpečné. Často existují zařízení proti zvednutí navržená speciálně k zabíjení a zranění lidí, kteří se o to pokoušejí,“ uvádí Mairi Cunninghamová, programová manažerka The HALO Trust, největší organizace na čistění min.

Cunninghamová a další odborníci odhadují, že odminování bude trvat roky. Mezitím budou ruské výbušniny nadále představovat pro zemědělce a další Ukrajince velké nebezpečí. Podle údajů HALO Trust stály nehody spojené s minami od počátku války život skoro 200 civilistů.

Ukrajina se však přes pokračující válku nevzdává. Už spustila jarní secí kampaň. Podle ministerstva zemědělství už všechny kategorie domácností osely 293 tisíc hektarů půdy obilím a luštěninami.