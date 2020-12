Přežije Země svou lidskou „posádku“? ptá se nový film Davida Attenborougha

Je planeta Země přelidněná? Co neblahého nás čeká v tomto století? Máme šanci to ještě zvrátit? Přežijeme? Jak? Tyto otázky si klade možná nejuznávanější dokumentarista a přírodovědec světa, Brit David Attenborough. Jeho letošní film David Attenborough: Život na naší planetě je pochmurným varováním někoho, komu by to vlastně už mohlo být úplně jedno.