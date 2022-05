Země G7 slíbily izolovat Rusko dlouho, chtějí řešit „pšeničnou“ válku

Diplomaté Británie, Kanady, Německa, Francie, Itálie, Japonska, Spojených států a Evropské unie (EU) se zavázali pokračovat ve vojenské a obranné pomoci Ukrajině „tak dlouho, jak to bude nutné“.

Klíčové v zesilování tlaku na Rusko je podle politiků zákaz nebo postupné ukončení nákupu ruské ropy. Embargo na ruskou ropu zahrnuje i další navrhovaný balíček unijních protiruských sankcí, příští týden by země měly dosáhnout dohody, avšak Maďarsko zatím zůstává proti.

„Urychlíme naše úsilí o snížení a ukončení závislosti na ruských energetických dodávek, a to co nejrychleji,“ slíbili ministři ve společném prohlášení.

Dodali, že přidají další sankce vůči ruské elitě, včetně hospodářských subjektů, ústředních vládních institucí a armády, které umožňují ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi „vést jeho zvolenou válku“.

„Udělali jsme dost pro zmírnění následků této války? Není to naše válka. Je to válka ruského prezidenta, ale my máme globální odpovědnost,“ řekla novinářům na sobotní závěrečné tiskové konferenci německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Strach o pšenici

Ministři varovali, že válka na Ukrajině vytváří globální potravinovou a energetickou krizi, která ohrožuje chudé země a že je třeba přijmout urychlená opatření na uvolnění skladů s obilím, jehož vývozu z Ukrajiny Rusko brání.

Ukrajina patří mezi nejvýznamnější vývozce pšenice na světě. „Lidé se ptají, co se stane když nebudeme mít potřebné obilí, které jsme dříve dostávali z Ruska a Ukrajiny,“ varovala německá ministryně.

Představitelé G7 vyzvali Rusko k okamžitému zastavení útoků na klíčovou dopravní infrastrukturu na Ukrajině, včetně přístavů, a aby umožnilo Ukrajině vyvážet výrobky. Diplomaté se dohodli, že země budou hledat logistická řešení, jak dostat důležité komodity z ukrajinských skladů před příští sklizní.

„V Africe a na Blízkém východě budou lidé umírat a my stojíme před naléhavou otázkou: jak mohou být lidé na celém světě nasyceni?,“ tázala se německá ministryně.

Země se chtějí zabývat i ruskými desinformacemi, jejichž cílem je legitimizovat agresi vůči Ukrajině a také svalit na Západ vinu za problémy se zásobováním potravinami ve světě kvůli hospodářským sankcím uvaleným na Rusko.