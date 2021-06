VIDEO: V Mexiku se propadla zem. Hrozí, že obrovský kráter pohltí dům

„Slyšeli jsme velké dunění, tak jsme vyšli ven a viděli, jak se hýbe země. Najednou v ní byla voda, tak jsme začali utíkat,“ popsala událost z minulé soboty žena z jediného blízkého domu. Ten se nyní ocitl v bezprostředním ohrožení.

Obyvatelé se nyní o dům velmi bojí, protože jeho stavba je stála mnoho úsilí. „Nic jiného nemáme, nepocházíme odtud. Nemáme žádné příbuzné. Jsme sami,“ řekl obyvatel domu Heriberto Sánchez.

„Ta jáma představuje velké riziko,“ řekl tamní guvernér Miguel Barbosa Huerta listu Newsweek. Z domu, ke kterému se jáma více a více přibližuje, byli obyvatelé evakuováni.

To, co zprvu vypadalo jako díra o průměru pět metrů, se do středy zvětšilo na 100 metrů dlouhý a 20 metrů hluboký kráter, který se záhy zaplnil vodou. Na místo se začali sjíždět lidé z celého okolí, kteří se u záhadné díry v zemi fotí, ovšem z bezpečné vzdálenosti. Místní úřady kráter obehnaly páskou a experti zjišťují, co bylo příčinou jeho vzniku.

Někteří obyvatelé z blízké obce Santa María Zacatepec podle místního deníku El Sol de México tvrdí, že před lety bývala na místě nádrž na vodu.

Na vině odčerpání podzemních vod?

„Myslíme si, že šlo o kombinaci dvou faktorů: změkčení pole kultivací půdy a odčerpávání podzemní vody,“ citoval server BBC Mundo ministryni životního prostředí mexického státu Puebla Beatriz Manriqueovou.

Ve státě Puebla bývají zemětřesení, která obvykle zasáhnou mexickou metropoli. Silné zemětřesení zaznamenali v oblasti v září 2017. „Je možné, že právě to způsobilo podzemní trhlinu, která se postupně zaplnila vodou a podmáčená půda se nyní propadla,“ míní geolog Delfino Hernández z Metropolitní autonomní univerzity (UAM), který se o víkendu na místo chystá s týmem expertů. Podle něj je nutné oblast pečlivě prozkoumat a monitorovat, zda v ní nejsou další podobné trhliny.

Podle serveru BBC se takové propady půdy v Mexiku v předchozích letech už několikrát staly, někdy při nich i zemřeli lidé.