Ukrajinský list varuje: Zeman do české vlády prosadil své proruské přátele

„Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman je nejspíše nejvíce proruský z hlav států Evropské unie, tyto změny Ukrajině rozhodně nepřinesou nic dobrého,“ usoudil komentátor.



Dodal, že před měsícem dal Zeman ultimátum premiérovi Andreji Babišovi, aby se zbavil členů vlády, které označil za „rusofoby“ a kteří blokovali povolení ruské vakcíny Sputnik V v Česku, tedy Jana Blatného a Tomáše Petříčka, který se podle vlastních slov stal „trnem v oku“ také kvůli upozorňování na bezpečnostní rizika tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

A také se podle listu ukázalo, že klíčové slovo v personálních otázkách má prezident, a ne předseda české vlády, jak stanoví ústava, a to přes všechna Babišova ujišťování o opaku.

Premiérovo případné odmítnutí Zemanových požadavků by ale mohlo rozpoutat konflikt mezi vůdci země, který by v předvečer parlamentních voleb zjevně neprospěl Babišovi. A tak premiér „podlehl Zemanovu tlaku“, a to podle listu i za přispění českých komunistů, varujících, že již nebudou tolerovat vládu a podporovat její návrhy.

„Stejně jako prezident Zeman jsou i čeští komunisté známí svými vazbami na Rusko a proruskými iniciativami. Skutečnost jejich společného tlaku na vládu by proto neměla být překvapením,“ poznamenal deník.

Dodal, že roztržka s komunisty by mohla být pro Babišovu vládu osudná. V parlamentu by pak mohlo projít vyslovení nedůvěry vládě.

A odstoupení kvůli nedůvěře by pro Babiše představovalo krajně nepříznivý scénář v situaci, kdy koronavirová čísla v Česku začínají vypadat optimisticky a povzbuzují představy, že zmírnění opatření zvýší sympatie k Babišovi a jeho straně, i když poslední průzkumy slibují vítězství v říjnových volbách opozici.

A v případě odstoupení vlády by vavříny vítěze nad pandemií rovnou připadly Zemanovi, který by po vyslovení nedůvěry Babišově vládě mohl jmenovat úřednickou vládu, nekontrolovanou parlamentem.

„Pokud by byl předseda vlády zásadový, vznikla by vláda Zemanových nejlepších přátel. Místo toho Babišův souhlas s personálními změnami umožňuje Zemanovi začlenit své nejlepší přátele do současné vlády,“ napsal deník, podle kterého se „skutečným šéfem“ ministerstva zahraničí stává Miloš Zeman. O tom podle něj svědčí chystaný nákup ruských vakcín Sputnik V a přijetí Rusů do tendru na dostavbu Dukovan.



„Zemanovo vítězství však může být velmi krátké. Parlamentní volby mohou zcela změnit rovnováhu sil,“ upozornil deník a dodal, že podle průzkumů se ani sociální demokraté, ani komunisté nedostanou do nového parlamentu a Babišovo ANO oslabí. „Prezident Zeman má tedy jen šest měsíců na to, aby co nejlépe využil svého postavení. Ale těchto šest měsíců může způsobit spoustu problémů, a to i Ukrajině,“ varovala Ukrajinska pravda.