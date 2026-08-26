Kam se člověk podívá, tam se vznáší žlutavý klobouk. Pláže a zátoky na západním pobřeží Istrie, zejména v okolí chorvatského města Pula, v těchto dnech čelí neobvykle početné návštěvě medúz. U řady rekreantů vyvolala jejich velikost i hustota výskytu obavy.
Někteří lidé podle svědectví medúzy vytahovali na břeh, děti s nimi házely a někteří rodiče si ve vodě prosekávali cestu klacky.
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V moři se objevila kořenoústka hrbolatá, které se pro její tvar a zbarvení přezdívá „volské oko“ (jaje na oko). Patří mezi největší medúzy Jadranu, jejíž zvon může dorůst až do průměru 40 centimetrů.
Ačkoliv patří mezi žahavce, její jed je pro člověka téměř neškodný. U většiny lidí nezpůsobí vůbec nic, nanejvýš mírné a přechodné štípnutí. Pokud by přece jen u citlivějších jedinců došlo k podráždění pokožky, lékaři doporučují místo zchladit a případně aplikovat běžný antihistaminový gel.
„Když se ocitneme v blízkosti těchto medúz, není třeba se bát. Mají velmi slabý jed a většina lidí neucítí vůbec nic,“ vysvětluje Ela Pahorová, pracovnice akvária v Pule. Odborníci zároveň zdůrazňují, že jejich masový výskyt je paradoxně skvělou zprávou. Značí totiž zdravý, čistý a dobře fungující mořský ekosystém.
Experti proto apelují na ohleduplnost a respekt k divoké přírodě, medúzy by lidé neměli lovit ani zbytečně stresovat. Kdo by chtěl vědcům naopak pomoci s mapováním jejich pohybu podél pobřeží, může své pozorování a fotografie zaznamenat do speciální aplikace Crafting the sea.
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20. srpna 2026