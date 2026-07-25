Kousance do hýždí, rukou i zad. Želvy v Chorvatsku napadly několik lidí

„Potápěč jí říkal, že k ní plave velká želva, ale než ji stihl varovat, kousla ji do stehna. Máma do ní mlátila, dokud ji nepustila,“ přiblížil syn jedné z obětí pro místní server Dalmacija Danas.
Podle dalších hlášení byli během pondělního dopoledne zraněni další lidé. Záchranáři uvedli, že pomoc vyhledali tři plavci, u nichž je podezření na kousnutí od želvy. Jeden člověk byl pokousán v oblasti hýždí, zatímco ostatní utrpěli kousance do rukou a zad. Podle serveru Index.hr se jedná o dva dospělé a jedno dítě.
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Želva u chorvatského ostrova Čiovo pokousala čtyři lidi. Má ohromnou hlavu, líčí svědci
Portál zároveň popsal podobný incident, který se dle něj stal ještě o dva dny dříve ve Slatině na ostrově Čiovo. Tam podle svědků mořská želva kousla třináctileté dítě do hýždí, přičemž na místo musela být přivolána záchranná zdravotnická služba.
Pachatelem je s největší pravděpodobností kareta obecná (Caretta caretta), která v Jadranu žije běžně. Želvy sice nemají zuby, jejich masivní rohovitý zobák ale bez problému drtí schránky korýšů či měkkýšů. Odborníci z institutu Plavi svijet však zdůrazňují, že nejde o cílenou agresi vůči lidem, želvy útočí výhradně v sebeobraně, pokud se k nim plavci příliš přiblíží, snaží se jich dotknout nebo jim odříznou cestu na otevřené moře.
Experti proto nabádají k obezřetnosti a udržování odstupu. Pokud už ke kousnutí dojde, je nutné ránu okamžitě vypláchnout čistou vodou, zastavit krvácení a sterilně ji zakrýt. Vzhledem k vysokému riziku infekce z mořské vody a možnému poškození hlubších tkání lékaři v případě otoku či hlubší rány důrazně doporučují vyhledat odborné ošetření.
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