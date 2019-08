Ti ptáci strašně řvou, vraťte nám peníze, stěžovali si němečtí turisté

7:39 , aktualizováno 7:39

Chcete si užít dovolenou. Ráno vstanete, vnímáte první sluneční paprsky a těšíte se na báječný den. Jenže první, co slyšíte, je štěbetání ptáků. A další dny se situace opakuje. Tak přesně to vadilo páru z Mnichova v rakouském Zell am See. Ptačí cvrlikání pro ně bylo tak nesnesitelné, že z dovolené odjeli o den dřív a následně zažádali o vrácení peněz.