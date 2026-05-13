Železo a Kopí. Policie v Berlíně podnikla masivní razii kvůli přestřelkám na ulicích

Agentura DPA uvedla, že berlínský zemský kriminální úřad kvůli rozšířené násilné kriminalitě v hlavním městě včetně četných případů použití střelných zbraní zřídil zvláštní jednotku Ferrum (Železo). Speciální vyšetřovací tým Telum (Kopí) ustavilo i státní zastupitelství.
Německé policejní odbory GdP, které jsou největší odborovou organizací policistů v Německu, uvedly, že dnešní zátah se intenzivně připravoval několik měsíců. Poznamenaly, že policie chce skoncovat s vlnou případů přestřelek na ulicích a rozbít zločinecké sítě.
Odbory dodaly, že kvůli tomuto úkolu potřebuje policie více možností, jak efektivně odposlouchávat telefony podezřelých, ukládat data a vyhodnocovat je s pomocí moderních programů.