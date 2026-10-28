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Španělé dál objasňují tragický střet vlaků. Na podvozcích byly nezvyklé škrábance
Co do počtu obětí dnešní nehodu překonává tragédie z německého města Eschede v roce 1998. Zemřelo tehdy 3. června celkem 101 lidí. Vykolejil zde německý rychlovlak ICE. Souprava pak narazila do pilíře silničního mostu vedoucího nad tratí, který se na ni zřítil. Příčinou nejtragičtějšího železničního neštěstí v poválečném Německu byla technická závada na jednom z kol vlaku.
V červenci 2013 zhruba tři kilometry od nádraží ve městě Santiago de Compostela na severozápadě Španělska vykolejil ve vysoké rychlosti v ostré zatáčce vysokorychlostní vlak Alvia. Ze zabití z nedbalosti obvinili strojvedoucího rychlovlaku. Zemřelo tam tehdy 80 lidí.
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Do stanice dojely jen dva vozy. Tragédii u Eschede nepřežilo 101 lidí
Železniční neštěstí v andaluském Adamuzu z letošního ledna patřilo k nejhorším železničním katastrofám v moderní historii Španělska. Na rovném, čerstvě zrekonstruovaném úseku vysokorychlostní trati Madrid–Sevilla tehdy došlo k vykolejení a následnému střetu dvou protijedoucích rychlovlaků. Nehoda si vyžádala 46 mrtvých, včetně jednoho ze strojvedoucích, a 292 zraněných.
Padesát sedm obětí měla tragédie v Řecku před třemi lety. Osobní vlak mířící z Atén do Soluně se srazil ve vysoké rychlosti s nákladní soupravou, která jela ze Soluně do Larisy. Několik vagonů se po srážce vzňalo a mnozí cestující v nich uhořeli. Ze zprávy vyšetřovací komise zveřejněné v únoru 2025 vyplynulo, že nejhorší vlakovou nehodu v novodobých dějinách Řecka způsobily kombinace lidských chyb a systémových selhání, včetně dlouhodobého vládního zanedbávání železniční infrastruktury.
V lednu 2006 u obce Bioce, asi deset kilometrů severně od černohorské metropole Podgorice, vykolejil vlak, který se poté zřítil do rokle. Neštěstí v Černé Hoře mělo 47 obětí.
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Za nehodu španělského rychlovlaku jdou do vězení dva lidé. Mrtvých bylo 79
O dvě oběti méně mělo neštěstí z října 2010 u města Marganěc na jihovýchodě Ukrajiny. Posunovací elektrické lokomotivy se tam srazily s linkovým autobusem.
V Turecku po nehodě vysokorychlostního vlaku jedoucího z Istanbulu do Ankary zemřelo 41 lidí. Nehoda se stala u města Bilecik na severovýchodě Turecka v červenci 2004. Smrt 33 německých turistů si vyžádala nehoda v Maďarsku u známého letoviska Siófok u Balatonu v kvěznu 2003, při níž se srazil osobní vlak s německým autobusem.
V Itálii v roce 2009 zapříčinil neštěstí výbuch železniční cisterny se zkapalněným plynem v italském přístavním městě Viareggio. Na tamějším nádraží vykolejil vlak a explodoval vagon s cisternami. Výbuch zničil velký počet domů v okolí. Střet nepřežilo 32 lidí.
Poblíž londýnského Paddingtonského nádraží v době ranní dopravní špičky se v říjnu 1999 dva vlaky. Osobní vlak projel na červenou a zkřížil trať expresu. Obětí bylo 31.