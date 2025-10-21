„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou šéfku vládní strany LDP Sanae Takaičiovou. V Japonsku jde o první ženu na premiérském postu v historii země. 64letá Takaičová vystřídá na premiérském postu Šigerua Išibu, který na post rezignoval po špatném výsledku v červencových parlametních volbách.
Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou šéfku vládní strany LDP Sanae Takaičiovou. V Japonsku jde o první ženu na premiérském postu. (21. října 2025) | foto: AP

Takaičiovou, která vytvořila koalici s menší Japonskou stranou inovace, známou jako Ishin, podpořilo 237 zákonodárců ve 465členné dolní komoře. Ještě v úterý by se pro ni podle agentur měla vyslovit i horní komora a Takaičiová pak bude moci večer složit přísahu. Po 103 mužských předchůdcích se stane první šéfkou japonské vlády.

Agentura AP, která Takaičiovou označuje za ultrakonzervativní, očekává, že tato chráněnka zavražděného expremiéra Šinzóa Abeho a obdivovatelka britské Margaret Thatcherové bude usilovat o změny japonské pacifistické ústavy a o posílení japonské armády i ekonomiky. Vzhledem ke své oblibě Thatcherové si Takaičiová od zahraničních médií vysloužila přezdívku „Železná lady“.

OBRAZEM: Ostrovní betonové peklo živilo Japonsko. Teď dějiště bondovky zachraňují

Nedávno prohlásila, že nebude váhat požadovat nová jednání o clech s USA, pokud by některé části dohody byly pro Japonsko „nespravedlivé nebo škodlivé“, poté však svůj postoj poněkud zmírnila.

V otázkách zahraniční politiky je předsedkyně strany LDP známá svými nacionalistickými názory a zastává tvrdé postoje ve vztazích k Číně nebo Jižní Koreji. Nedávno například kritizovala represe Pekingu vůči Mongolům ve Vnitřním Mongolsku a vyzvala k jednotě za účelem obrany svobody, právního státu a základních lidských práv.

Zvolení bývalé televizní moderátorky bubenice v metallové kapele může znamenat obrat i v sociálních otázkách, Takaičiová se staví proti manželství stejnopohlavních párů a vystupuje stejně negativně i proti legislativě umožňující vdaným ženám ponechat si svá rodná jména, což označuje za nerespektování tradice.

