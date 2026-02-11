Zelenskyj ohlásil plán prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce. Toho dne ji povede Rusko proti Ukrajině právě čtyři roky. S odvoláním na ukrajinské a evropské představitele informované o těchto plánech to ve středu napsal list Financial Times. Zelenskyj tak podle něj činí po tlaku ze strany administrativy svého amerického protějšku Donalda Trumpa.
Ruská vojska vpadla na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina 24. února 2022.

Podle rámcové dohody, o které jednají vyjednavači USA a Ukrajiny, by případná mírová smlouva byla předložena k referendu ukrajinským voličům, kteří by současně hlasovali v celostátních volbách. Diskutovalo se přitom o možnosti, že toto dvoje hlasování by se mohlo konat v květnu.

Financial Times napsaly, že Ukrajina již s plánováním prezidentských voleb, které by se konaly spolu s referendem, začala.

Ukrajina začíná vyvážet zbraně ve velkém. Zpeněží, co se naučila z ruské invaze

Zelenskyj o víkendu uvedl, že Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, a že Trumpova administrativa pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak.

Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska příště setkaly v USA, pravděpodobně v Miami.

Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Naposledy se dohodli na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území ale průlomu nedosáhli.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

