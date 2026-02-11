Zelenskyj ohlásil plán prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě

Ruská vojska vpadla na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina 24. února 2022.
Podle rámcové dohody, o které jednají vyjednavači USA a Ukrajiny, by případná mírová smlouva byla předložena k referendu ukrajinským voličům, kteří by současně hlasovali v celostátních volbách. Diskutovalo se přitom o možnosti, že toto dvoje hlasování by se mohlo konat v květnu.
Financial Times napsaly, že Ukrajina již s plánováním prezidentských voleb, které by se konaly spolu s referendem, začala.
Zelenskyj o víkendu uvedl, že Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, a že Trumpova administrativa pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak.
Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska příště setkaly v USA, pravděpodobně v Miami.
Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Naposledy se dohodli na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území ale průlomu nedosáhli.