Zelenskyj zvažuje účast na akci v Polsku. Tusk konflikt označil za strategickou chybu

V pátek se ale polský prezident Karol Nawrocki rozhodl odebrat Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání kvůli historickému sporu. Polský premiér Donald Tusk v neděli označil konflikt za strategickou chybu.
„Zabřednutí politiků v Polsku a na Ukrajině do konfliktu je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace. A v politice, jak víme, je chyba horší než zločin,“ napsal Tusk na platformě X. Tusk ještě dříve napsal, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského prezidenta Vladimira Putina a šokuje spojence.
|
Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice kvůli sporu o nacionalisty
Jádrem sporu je Zelenského dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci ale v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.
„Věřili jsme, že Řád bílé orlice byl v roce 2023 udělen ukrajinskému lidu a naší armádě. Tak to tehdy bylo řečeno. Dnes jsem řád poslal prezidentovi Polska,“ napsal v sobotu Zelenskyj na sociální síti, kde také zveřejnil snímky řádu s vyplněným poštovním doručovacím lístkem.
|
Spor o ocenění mezi Polskem a Ukrajinou těší Putina, míní Tusk. Zelenskyj řád odeslal poštou
„Pokud věří, že tento zvláštní symbol může zůstat (ruské carevně) Kateřině Veliké, (italskému fašistickému diktátorovi) Benitu Mussolinimu a (bývalému německému kancléři a Putinově příteli) Gerhardu Schröderovi, pak s tím na Ukrajině nebudeme polemizovat,“ dodal.
Na znamení solidarity s prezidentem vrátili polská vyznamenání další ukrajinští představitelé.
„Čas mlčení skončil,“ prohlásil v neděli Sybiha v ukrajinské televizi a slíbil, že Kyjev odpoví na akty nepřátelství a pohrdání. Nawrockého označil za „ničitele“, který sklízí ovace v Moskvě. „Vyzýváme Poláky k umírněnosti a diplomacii. Jsme otevřeni politickému dialogu,“ dodal podle serveru RBK-Ukrajina.