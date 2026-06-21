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Zelenskyj zvažuje účast na akci v Polsku. Tusk konflikt označil za strategickou chybu

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  18:22
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí rozhodne, zda se zúčastní, anebo nezúčastní mezinárodní konference o poválečné obnově Ukrajiny v Gdaňsku. V neděli to oznámil v dnes šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha podle agentury Interfax-Ukrajina. Dvoudenní konference má začít ve čtvrtek, kdy byla v plánu Zelenského účast.
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USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil Zelenskyj | foto: Reuters

Polský prezident Karol Nawrocki (6. května 2026)
Řád bílé orlice je nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání. Uděluje se...
Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...
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V pátek se ale polský prezident Karol Nawrocki rozhodl odebrat Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání kvůli historickému sporu. Polský premiér Donald Tusk v neděli označil konflikt za strategickou chybu.

„Zabřednutí politiků v Polsku a na Ukrajině do konfliktu je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace. A v politice, jak víme, je chyba horší než zločin,“ napsal Tusk na platformě X. Tusk ještě dříve napsal, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského prezidenta Vladimira Putina a šokuje spojence.

Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice kvůli sporu o nacionalisty

Jádrem sporu je Zelenského dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci ale v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.

„Věřili jsme, že Řád bílé orlice byl v roce 2023 udělen ukrajinskému lidu a naší armádě. Tak to tehdy bylo řečeno. Dnes jsem řád poslal prezidentovi Polska,“ napsal v sobotu Zelenskyj na sociální síti, kde také zveřejnil snímky řádu s vyplněným poštovním doručovacím lístkem.

Spor o ocenění mezi Polskem a Ukrajinou těší Putina, míní Tusk. Zelenskyj řád odeslal poštou

„Pokud věří, že tento zvláštní symbol může zůstat (ruské carevně) Kateřině Veliké, (italskému fašistickému diktátorovi) Benitu Mussolinimu a (bývalému německému kancléři a Putinově příteli) Gerhardu Schröderovi, pak s tím na Ukrajině nebudeme polemizovat,“ dodal.

Na znamení solidarity s prezidentem vrátili polská vyznamenání další ukrajinští představitelé.

„Čas mlčení skončil,“ prohlásil v neděli Sybiha v ukrajinské televizi a slíbil, že Kyjev odpoví na akty nepřátelství a pohrdání. Nawrockého označil za „ničitele“, který sklízí ovace v Moskvě. „Vyzýváme Poláky k umírněnosti a diplomacii. Jsme otevřeni politickému dialogu,“ dodal podle serveru RBK-Ukrajina.

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