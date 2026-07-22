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Zelenskyj jednal s Američany před jejich schůzkou s Lavrovem. Řešili, jak přiblížit mír

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  20:15
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký zmocněnec Steve Witkoff v...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký zmocněnec Steve Witkoff v Berlíně (15. prosince 2025) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký zmocněnec Steve Witkoff a...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký zmocněnec Steve Witkoff a...
Jednání v Berlíně o budoucnosti rusko-ukrajinské války mezi zástupci USA a...
Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, zvláštní vyslanec USA...
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu oznámil, že hovořil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o tom, jak posílit diplomacii a přiblížit mír. Ukrajina se s podporou Západu pátým rokem brání ruské agresi. Tři kola rozhovorů, uspořádaná před rozpoutáním americko-izraelské války proti Iránu, však k žádnému průlomu nevedla.

„Byla to dobrá a důležitá konverzace o tom, jak posílit diplomacii a přiblížit mír. Mír je potřeba – na čestný mír je Ukrajina již dlouho připravena,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.

„Naše týmy zůstávají v úzkém kontaktu, mimo jiné i proto, abychom pokračovali v práci na všem, o čem jsme diskutovali. Děkuji Steveovi a Jaredovi za osobní úsilí o mír. Děkuji prezidentu Trumpovi a americkému lidu za trvalou podporu,“ dodal ukrajinský prezident.

Putin kvůli USA mění taktiku. Na Ukrajině si chce ukrojit víc území

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov má ve čtvrtek v Manile jednat s americkým protějškem Markem Rubiem. Očekává se, že jedním z témat setkání budou právě i uvázlé mírové rozhovory s Ukrajinou, které se USA snaží zprostředkovávat.

Spojené státy se od loňského návratu Donalda Trumpa do Bílého domu snaží mezi Kyjevem a Moskvou zprostředkovat mírovou dohodu. Naposledy se američtí, ruští a ukrajinští vyjednávači sešli 17. a 18. února v Ženevě, před tím dvakrát jednali v Abú Zabí. Ani tři kola těchto rozhovorů nikam nevedla.

Klíčovým sporným bodem zůstává požadavek Ruska na vydání celého ukrajinského Donbasu, včetně té části, kterou ruská armáda ani za čtyři roky války a přes vysoké ztráty nedokázala dobýt. Ukrajina se odmítá vzdát svého území a navrhuje příměří na základě stávající linie fronty.

Válka na Ukrajině

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