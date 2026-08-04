Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dron v Chersonu lovil civilistu. Zastavte ruské „safari“, apeluje Zelenskyj na svět

Autor: ,
  16:50
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce se zeleninou v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto „safari“, které denně pořádají ruští vojáci. Ti podle Zelenského útočí za pomoci dronů na civilisty ve městě, odděleném jen řekou od frontové linie. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha počínání operátora ruského dronu odsoudil a označil je za součást úmyslné ruské strategie.

Video, jehož pravost nebylo podle agentury AFP možné ověřit, pořídila ukrajinská policie. „Dnes mnoho lidí šokovalo další video ruského dronového safari proti lidem v Chersonu. Ruský dron cíleně lovil muže prodávajícího zeleninu v Chersonu, explodoval vedle něj a Rusové sami přiznali, že se tohoto zločinu dopustili, a že nejenže nelitují, ale jsou hrdí na to, jak lidi týrají. Muž byl při výbuchu zraněn. Rusové každý den pořádají takové safari proti obyčejným lidem v Chersonu,“ řekl Zelenskyj.

Video zachytilo útok ruského dronu na civilistu v Chersonu
Síť proti dronům FPV pokrývá ulici v obytné čtvrti v přední linii města Cherson na jihu Ukrajiny. (3. listopad 2025)
Zásah dětské nemocnice v Chersonu po ruském ostřelování. Podle místních úřadů bylo zraněno devět lidí, mezi nimi i děti a zdravotníci. Prezident Zelenskyj útok odsoudil jako další důkaz ruského teroru vůči civilistům. (29. října 2025)
Ukrajinský generál Mychajlo Drapatyj na audienci u prezidenta Zelenského (20. července 2026)
15 fotografií

„Svět to musí vidět,“ dodal. Podle prezidenta musí každý vidět fakt, že Rusko zešílelo a že ruská armáda si užívá zabíjení a ponižování lidí. „Bez tlaku na Rusko, bez odstranění jeho agresivního potenciálu a bez skutečných bezpečnostních záruk vůči Rusku si prostě nelze představit, že by svět byl schopen s tímto zlem koexistovat,“ zdůraznil Zelenskyj. „Ruské ‚safari‘ proti lidem musí na Ukrajině skončit a rozhodně se nesmí šířit do dalších zemí,“ dodal.

Náčelník Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin později informoval, že muž, identifikovaný jako Jurij, „zázrakem“ přežil a je s četnými zraněními v péči lékařů. „Právě jsme začali vykládat (zeleninu). Byla tam i moje žena. Uslyšeli jsme bzučivý zvuk,“ vylíčil zraněný. Vysvětloval, že chtěl operátorovi dronu ukázat, že přepravuje pouze zeleninu, a ne vojenské vybavení. „Rozběhl jsem se, narazil jsem do auta. Skočil jsem mu (dronu) do cesty, srazil mě a já prostě spadl,“ dodal.

Ruské nálety na Záporoží zabily dva lidi. Další dron zasáhl Rumunsko

„Ten, kdo řídil dron, viděl svůj cíl perfektně. Byl to obyčejný muž, který přijel prodávat zeleninu. To ale ruského darebáka nezastavilo. Úmyslně namířil dron na muže,“ poznamenal Prokudin.

„Tento barbarský ruský válečný zločin v Chersonu vyžaduje mezinárodní odsouzení a spravedlnost, přestože veřejnost nikdy nezaznamená tisíce podobných zločinů,“ napsal ministr Sybiha. „Jedná se o záměrnou a systematickou ruskou strategii. Přesně vědí, co dělají. Sadista ovládající tento dron dobře ví, že míří na civilistu. Toto děsivé video dokazuje, že ruští barbaři se pokusí opakovat svá genocidní zvěrstva z Buče všude tam, kam dosáhnou,“ dodal v narážce z válečné zločiny, z nichž jsou podezřelí ruští vojáci okupující krátce po vypuknutí války město Buča u Kyjeva.

Válka na Ukrajině

Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (18. července 2026)
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (17. července 2026)
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (17. července 2026)
Ukrajinský generál Mychajlo Drapatyj na audienci u prezidenta Zelenského (20. července 2026)
186 fotografií

Cherson leží na pravém, západním břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti – včetně jejího správního střediska – zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly. Pod tlakem ukrajinské protiofenzivy na podzim 2022 se Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale na území západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně útočí. Východní část Chersonské oblasti Rusové nadále okupují.

Ukrajincům jsme zasáhli sedm lodí, hlásí Rusko. Nasadilo vylepšené drony

Agentura AP už před časem napsala, že Cherson byl jedním z prvních míst, kde Rusové začali proti ukrajinským civilistům používat FPV drony, které jsou vybaveny kamerami a jejichž operátoři mají v reálném čase možnost vidět potenciální cíle. AP zároveň zveřejnila záběry z ruských dronů, které zachytila a následně poskytla agentuře ukrajinská armáda. Je na nich mimo jiné vidět, jak drony letí nízko nad ulicemi a útočí na auta.

Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN však uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská vojska. Počet obětí každým rokem roste.

Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

V podhůří Šumavy hoří les. Hasil i vrtulník s bambivakem, plameny už se nešíří

Požár lesa u Nezdic nedaleko Kašperských Hor. (4. srpna 2026)

Více než stovka hasičů zasahuje u požáru lesa u šumavských Nezdic poblíž Kašperských Hor na Klatovsku. Plameny se rychle šířily a zásah zkomplikoval těžko přístupný terén. Je vyhlášen třetí ze čtyř...

4. srpna 2026  16:04,  aktualizováno  17:40

Na Benešovsku hoří les a pole. Platí nejvyšší stupeň poplachu, oheň zasáhl i chatky

ilustrační snímek

Hasiči v úterý odpoledne zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky, uvedli na síti X. Na místo...

4. srpna 2026  17:03,  aktualizováno  17:39

Koncentrace jedovatého ozonu v Česku: smogová situace platí ve třech krajích

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý vyhlásil pro celý Ústecký, Středočeský kraj i pro Prahu smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci troposférického, tedy přízemního, ozonu. Zejména...

4. srpna 2026  17:35

Žena v Libni vyskočila z jedoucího vlaku. Vážně si poranila hlavu, je v nemocnici

V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. (4. srpna 2026)

Mladá žena vyskočila v úterý odpoledne z jedoucího vlaku v pražské Libni. Podle policie sama otevřela dveře soupravy a vyskočila ven. Utrpěla při tom velmi vážné zranění hlavy. Na několik minut se jí...

4. srpna 2026  17:17

Na Brněnsku došla kvůli suchu voda. Výzvy k šetření se minuly účinkem, zlobí se obce

Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj....

Zhruba 1500 obyvatel Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku zůstalo na část úterka bez vody. Kvůli dlouhodobému suchu nestačí místní zdroje a zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Obce přitom už minulý týden...

4. srpna 2026  12:04,  aktualizováno  17:14

Dvojitý kolaps na Kubě. Miliony lidí zůstaly bez proudu uprostřed veder

Cyklotaxi v ulicích Havany během výpadku proudu 3. srpna 2026

Kubánská elektrická síť se během necelých 24 hodin dvakrát zhroutila. Po prvotním výpadku se energetikům sice podařilo část soustavy znovu uvést do provozu, v pondělí odpoledne ale přišel další...

4. srpna 2026  17:11

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

4. srpna 2026  12:31,  aktualizováno  16:59

OBRAZEM: Tuna zábavy a chladu. Zoo Brno potěšila zvířata ledovou nadílkou

Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky...

Do brněnské zoologické zahrady v úterý ráno dorazila tunová zásilka ledu. Zaměstnanci ji postupně rozvezli do výběhů vybraných zvířat, kterým pomáhá zvládat tropické teploty a zároveň slouží jako...

4. srpna 2026  16:52

Dron v Chersonu lovil civilistu. Zastavte ruské „safari“, apeluje Zelenskyj na svět

Video zachytilo útok ruského dronu na civilistu v Chersonu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce se zeleninou v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto „safari“, které denně pořádají ruští...

4. srpna 2026  16:50

Ministr Plaga usiluje o zachování přípravných tříd. Předchozí vláda je zrušila

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce zachovat přípravné třídy základních škol. Připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá...

4. srpna 2026  16:40

ANO se utká o většinu v Senátu, nejvíc křesel hájí STAN, Půta zabojuje o imunitu

ilustrační snímek

Politici měli poslední den pro podání kandidátních listin do senátních a komunálních voleb. Senát nyní ovládá opozice, zatímco klub ANO v něm má jen patnáct členů a obhajuje jediný mandát. Kdyby na...

4. srpna 2026  8:59,  aktualizováno  16:25

Poprvé v historii měření teplota na Moravě překročila 40 °C. Rekordy padají i jinde

ilustrační snímek

Teplota ve Strážnici na Hodonínsku v úterý dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve 13:40 hodnoty 40,3 stupně Celsia a dále stoupá. Poprvé na Moravě tak překročila od začátku...

4. srpna 2026  14:33,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.