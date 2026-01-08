Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Američtí diplomaté vyzvali americké občany, aby byli připraveni okamžitě odejít do krytů v případě, že zazní sirény leteckého poplachu. Také Zelenskyj vyzval své spoluobčany, aby neignorovali sirény varující před blížícím se nebezpečím a neprodleně se odebrali do krytů.
Předchozí ruský útok připravil jen v Dněpropetrovské oblasti statisíce lidí o elektřinu, vodu a teplo, upozornil vicepremiér Oleksij Kuleba. Mezitím se podařilo obnovit dodávky vody pro více než 1,7 milionu odběratelů a dodávky tepla asi 270 000 odběratelům.
Bez tepla zůstává přibližně 250 000 odběratelů a bez vody asi 20 000, dodal. Podle šéfa oblastní správy Vladyslava Hajvanenka se zatím podařilo obnovit dodávky elektřiny polovině odběratelů, kteří se ocitli bez proudu.
Mezitím průmyslové město Kryvyj Rih v tomto regionu zasáhly dvě ruské rakety Iskander a zranily deset lidí, oznámil starosta Oleksandr Vilkul. Jeden zraněný, kterému výbuch utrhl nohu, byl pak v kritickém stavu na operačním sále, dodal. Podle šéfa oblastní správy Vladyslava Hajvanenka počet zraněných stoupl na 13, včetně dvou chlapců ve věku sedm a 16 let.
Čtyři lidi ve čtvrtek zabila a další čtyři zranila ruská armáda při útocích na sousední Chersonskou oblast a regionální metropoli Cherson. S odvoláním na oblastní prokuraturu a šéfa regionální správy Oleksandra Prokudina to napsal server Ukrajinska pravda.
Ruští vojáci nejprve kolem 11:30 místního času (10:30 SEČ) shodili výbušné zařízení z dronu na automobil poblíž obce pojmenované po Tarasu Ševčenkovi a zabili třiašedesátiletého muže, píše Ukrajinska pravda. Další dva lidé ve voze utrpěli zranění, píše server.
Asi o hodinu později Rusové zaútočili na kavárnu v centru Chersonu, na místě zabili dva muže, další tři lidé byli zraněni, z nichž jeden později v nemocnici zemřel, píše ukrajinský web. Ve středu v Chersonské a Záporožské oblasti podle něj Rusové při útocích zabili tři lidi a dalších sedm zranili.
Cherson leží na pravém, západním břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti, včetně jejího správního střediska, zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly.
Rusové se pod tlakem ukrajinské protiofenzívy na podzim 2022 stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale na území západně od řeky - včetně Chersonu - pravidelně útočí. Agentura AP před časem napsala, že místní a vojáci hovoří v souvislosti s ruskými útoky na Cherson jako o takzvaném lidském safari.