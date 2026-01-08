Další velký ruský útok na Ukrajinu může přijít velmi brzy, varují USA i Zelenskyj

K dalšímu velkému útoku ruských sil na Ukrajinu může podle amerického velvyslanectví v Kyjevě dojít v nadcházejících dnech. Před tímto varováním přišla podobná slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve večerním projevu na sociálních sítích, kde varoval před možností, že by k útoku mohlo dojít už v noci na pátek.

Válka na Ukrajině

Američtí diplomaté vyzvali americké občany, aby byli připraveni okamžitě odejít do krytů v případě, že zazní sirény leteckého poplachu. Také Zelenskyj vyzval své spoluobčany, aby neignorovali sirény varující před blížícím se nebezpečím a neprodleně se odebrali do krytů.

Předchozí ruský útok připravil jen v Dněpropetrovské oblasti statisíce lidí o elektřinu, vodu a teplo, upozornil vicepremiér Oleksij Kuleba. Mezitím se podařilo obnovit dodávky vody pro více než 1,7 milionu odběratelů a dodávky tepla asi 270 000 odběratelům.

Tvář bombardování teď chválí okupaci. Blogeři přepisují příběh Mariupolu

Bez tepla zůstává přibližně 250 000 odběratelů a bez vody asi 20 000, dodal. Podle šéfa oblastní správy Vladyslava Hajvanenka se zatím podařilo obnovit dodávky elektřiny polovině odběratelů, kteří se ocitli bez proudu.

Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá
Hasiči bojují proti následkům ruského bombardování obytného komplexu v Záporoží (2. ledna 2026)
Letecký pohled na rozstřílené město Huljajpole v Záporožské oblasti (26. prosince 2025)
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video vraku dronu, který podle něj Ukrajina před několika dny poslala na rezidenci Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.
34 fotografií

Mezitím průmyslové město Kryvyj Rih v tomto regionu zasáhly dvě ruské rakety Iskander a zranily deset lidí, oznámil starosta Oleksandr Vilkul. Jeden zraněný, kterému výbuch utrhl nohu, byl pak v kritickém stavu na operačním sále, dodal. Podle šéfa oblastní správy Vladyslava Hajvanenka počet zraněných stoupl na 13, včetně dvou chlapců ve věku sedm a 16 let.

Rusko chystá provokaci s mnoha oběťmi, aby zmařilo jednání o míru, varuje Kyjev

Čtyři lidi ve čtvrtek zabila a další čtyři zranila ruská armáda při útocích na sousední Chersonskou oblast a regionální metropoli Cherson. S odvoláním na oblastní prokuraturu a šéfa regionální správy Oleksandra Prokudina to napsal server Ukrajinska pravda.

Ruští vojáci nejprve kolem 11:30 místního času (10:30 SEČ) shodili výbušné zařízení z dronu na automobil poblíž obce pojmenované po Tarasu Ševčenkovi a zabili třiašedesátiletého muže, píše Ukrajinska pravda. Další dva lidé ve voze utrpěli zranění, píše server.

Asi o hodinu později Rusové zaútočili na kavárnu v centru Chersonu, na místě zabili dva muže, další tři lidé byli zraněni, z nichž jeden později v nemocnici zemřel, píše ukrajinský web. Ve středu v Chersonské a Záporožské oblasti podle něj Rusové při útocích zabili tři lidi a dalších sedm zranili.

Cherson leží na pravém, západním břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti, včetně jejího správního střediska, zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly.

Rusové se pod tlakem ukrajinské protiofenzívy na podzim 2022 stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale na území západně od řeky - včetně Chersonu - pravidelně útočí. Agentura AP před časem napsala, že místní a vojáci hovoří v souvislosti s ruskými útoky na Cherson jako o takzvaném lidském safari.

8. ledna 2026  21:09

Další velký ruský útok na Ukrajinu může přijít velmi brzy, varují USA i Zelenskyj

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

K dalšímu velkému útoku ruských sil na Ukrajinu může podle amerického velvyslanectví v Kyjevě dojít v nadcházejících dnech. Před tímto varováním přišla podobná slova ukrajinského prezidenta...

8. ledna 2026  21:05

Pirátka „vyzdvihla“ Turkovu vytrénovanou pravačku. Dětinské, reagoval Rajchl

Jindřich Rajchl /PRO/ a Katerina Demetrashvili /Piráti/ v pořadu 360° na CNN...

Poslanec Jindřich Rajchl (PRO) se opět dostal do konfliktu s pirátskou kolegyní Katerinou Demetrashvili. Přestože se v pořadu 360° na CNN Prima News shodli, že by premiér Andrej Babiš by měl podat...

8. ledna 2026  21:03

„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...

V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek pokračovaly protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních...

8. ledna 2026  18:23,  aktualizováno  20:57

Naděje pro zadržovaného Čecha. Venezuela propouští zahraniční vězně

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez (8. ledna 2026)

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ uvedl, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Mezi cizince vězněné ve...

8. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:06

Muž s kyjem. Trumpovy sny o ropě maří brutální dvojka Madurova režimu

Premium
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a dvojka jeho režimu Diosdado Cabello (4....

Donald Trump si už maluje, že bude kontrolovat prodeje venezuelské ropy a nové vedení v Caracasu bude skákat, jak on píská. Jestřábi chavistického režimu však zdaleka neřekli poslední slovo. Největší...

8. ledna 2026

První letošní ohnisko ptačí chřipky: na Blanensku uhynulo celé hejno slepic

ilustrační snímek

Ve Voděradech na Blanensku letos veterináři zaznamenali první ohnisko ptačí chřipky. Jelikož šlo o malochov, v němž uhynulo všech 11 kusů kura domácího, nestanovili žádná ochranná opatření. Pouze...

8. ledna 2026  19:56

Mrtvých kvůli mrazu přibývá. V Táboře zemřel bezdomovec přímo na ulici

Záchranáři u nehody mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku. (3. leden 2026)

V Táboře ve čtvrtek našli na ulici mrtvého muže. Patrně šlo o člověka bez domova. Nelze vyloučit, že zemřel na následky podchlazení nebo omrznutí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní...

8. ledna 2026  19:49

Evropu sužuje silné sněžení, udeřit se chystá nebezpečná bouře Goretti

Zimní počasí v Berlíně (8. ledna 2026)

Rozsáhlé části severní a západní Evropy ve čtvrtek zasáhlo vydatné sněžení a silný vítr; mrazivé zimní počasí na mnoha místech omezilo školní docházku a na jihovýchodě Evropy způsobilo výpadky...

8. ledna 2026  19:31

Neslouží našim zájmům, řekl Trump a vyvedl USA z desítek mezinárodních organizací

Prezident Donald Trump odchází z pódia po setkání s republikánskými zákonodárci...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy neslouží americkým zájmům. Oznámil to Bílý dům na sociální...

8. ledna 2026  6:36,  aktualizováno  19:04

Proč se nadstandardně chovat k Ukrajině? Nejsme spojenci, odmítl Okamura Macinku

„Tak necháte mi slovíčka nebo čtyři aspoň teda, když ne jednu větu?“ reagoval...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura odmítl, že by Česko bylo spojencem Ukrajiny. Takto znějící vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který Ukrajince za české spojence označil, považuje jen za jeho...

8. ledna 2026  18:48

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  18:45

