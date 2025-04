„Domnívám se, že v USA bohužel převládají ruské narativy. Jak je možné být svědkem našich ztrát a utrpení, chápat, co Rusové dělají, a přesto věřit, že nejsou agresory, že tuto válku nezačali?“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro pořad 60 minutes stanice CBS News. „To vypovídá o obrovském vlivu ruské informační politiky na Ameriku, na americkou politiku a americké politiky.“

Ukrajinský prezident naznačil, že ruským informačním operacím podlehl americký viceprezident. Vrátil se ke katastrofickému setkání v Bílém domě, během něhož Vance Zelenského osočil, že dostatečně nepoděkoval za americkou vojenskou pomoc, a vytkl mu, že nemá zájem o uzavření míru.

„Zdá se mi, že pan viceprezident nějakým způsobem ospravedlňuje Putinovo jednání,“ řekl Zelenskyj. Podle portálu Politico jde o jeho nejkritičtější komentáře na adresu vrcholného amerického politika od jejich únorové ostré výměny názorů v Oválné pracovně.

Zelenskyj tvrdí, že se Vanceovi snažil vysvětlit, že není žádná prostřední pozice. „Existuje agresor a existuje oběť. Rusové jsou agresor a my jsme oběť.“

Od Zelenského je to absurdní, říká Vance

Vance v reakci na Zelenského odvětil, že od roku 2022 Rusko odsuzuje, ale zároveň se snaží pochopit strategické cíle obou stran a najít řešení. „To neznamená, že morálně podporujete ruskou věc nebo že podporujete invazi v plném rozsahu, ale musíte se snažit pochopit, jaké jsou jejich strategické červené linie, stejně jako se musíte snažit pochopit, co se Ukrajinci snaží z konfliktu získat,“ řekl podle agentury Reuters.

„Myslím, že je tak trochu absurdní, když Zelenskyj říká americké vládě, která v současné době drží celou jeho vládu a válečné úsilí pohromadě, že jsme nějakým způsobem na straně Rusů,“ dodal viceprezident. Podle něj tato rétorika „zcela jistě není produktivní“.

Vance v Bílém domě prohlásil, že Zelenskyj přivádí světové státníky Ukrajinu, aby se zde účastnili „propagačního turné“. Ten pozval po krvavém víkendovém útoku na město Sumy šéfa Bílého domu na Ukrajinu, aby na vlastní oči viděl destrukci spáchanou ruskou agresí.

„Pochopíte, s kým jste uzavřeli dohodu. Pochopíte, co Putin udělal. A my nebudeme nic připravovat. Nebude to divadlo s připravenými herci v ulicích a v centru města. To my neděláme. My to nepotřebujeme. Můžete jít přesně tam, kam chcete, do jakéhokoli města, které bylo napadeno. Řekl jsem jim, jen aby přišli a pochopili,“ řekl Zelenskyj.

Od nástupu Trumpa do prezidentského křesla mezi Washingtonem a Kyjevem vládne napětí. Americký prezident opakovaně naznačuje, že válku rozpoutala Ukrajina. „Nezačneš válku proti někomu, kdo je dvacetkrát tak velký, a pak nedoufáš, že ti lidé dají nějaké rakety,“ prohlásil v pondělí. Posléze zase poznamenal, že válku neměl začínat Putin.