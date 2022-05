Ruská válka proti Ukrajině je zlo, jaké svět poznal za nacismu, řekl Zelenskyj

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruská válka proti Ukrajině je návrat zla v podobě, v jaké ho svět poznal za nacismu. Ve velmi emotivním desetiminutovém videu natočeném v ulicích zničené obce Borodjanka k výročí konce druhé světové války to vysvětluje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Současné události na Ukrajině vztáhl k připomínkám konce největšího světového konfliktu, při nichž bývá zvykem komentovat válečné události slovy „Už nikdy!“. Rusko podle Zelenského napadením Ukrajiny 24. února dokázalo, že tato slova už se použít nedají. Svět s nimi vystačil 77 let a teď je nucený připustit, že opakování zla v tehdejší podobě je možné, upozornil ukrajinský prezident.

„Každý rok spolu s ostatním civilizovaným světem 8. května uctíváme památku všech, kdo bránili tuto planetu před nacisty za druhé světové války. Miliony ztracených životů, poznamenaných osudů, umučených duší a milion důvodů říci zlu: Už nikdy!“ říká na videu Zelenskyj.

„Známe cenu, jakou za toto poznání naši předkové zaplatili, víme, jak je důležité to předat potomkům. Ale netušili jsme, že naše generace bude svědkem znesvěcení slov, které, jak se ukázalo, neplatí pro všechny.

My letos říkáme ‚Už nikdy!‘ jinak. Slyšíme to jinak. Je to pro nás bolestné a kruté a není za tím vykřičník, ale otazník. Už nikdy? Zkuste to říct Ukrajině. Ve čtyři ráno 24. února bylo slovo ‚Nikdy‘ vymazáno, rozbombardováno a rozstříleno stovkami raket, které vzbudily celou Ukrajinu. Slyšeli jsme výbuchy a znělo slovo ‚Zase‘,“ prohlásil prezident země, která se od konce února stále brání krvavé ruské agresi.

Jeho slova srovnávající počínání Ruska s nacistickým Německem dokreslují na asi desetiminutovém videu záběry ze současných ruských útoků na ukrajinská města a historické válečné snímky.

„Na Ukrajině se odehrává krvavá rekonstrukce nacismu. Fanatické zopakování toho režimu, jeho idejí, slov a symbolů. Maniakálně detailní opakování krutostí a alibi, jež má to vše ospravedlnit. Opakování zločinů a pokus překonat ‚učitele‘ a postavit ho na piedestal nejhoršího zla v lidské historii,“ říká Zelenskyj.

„Borodjanka je jedna z mnoha obětí tohoto zločinu. Za mnou je svědectví - žádný vojenský objekt, ani tajná základna, obyčejný devítipatrový dům. Jak by mohla Borodjanka ohrozit Rusko - zaujímající osminu souše, disponující druhou armádou světa a jadernými zbraněmi? Existuje něco absurdnějšího? Ano, 250 kilogramů bomb, jimiž supervelmoc toto městečko bombardovala a ochromila je. Zde dnes nemohou říkat Už nikdy,“ říká Zelenskyj stojící v proluce před dvěma ruinami panelových domů v Borodjance.

Ve videu ukrajinský prezident také připomíná evropská města a vesnice zničené za druhé světové války nacistickými vojsky, od Londýna přes Varšavu a Rotterdam po české Lidice.

„Naše města, která přežila hroznou okupaci, na jejíž zapomnění nestačí ani 80 let, se stala znovu svědkem okupace. Zažila druhou okupaci ve své historii a některá, jako Mariupol, třetí,“ říká Zelenskyj ve své obžalobě Ruska. „Vytvářejí světový rekord v xenofobii, nenávisti, rasismu a počtu obětí. ‚Už nikdy!‘, to byla óda moudrých, hymna civilizovaného světa. Teď ji ale někdo zpochybnil, umlčel a začal zpívat smrtící árii zla. Je to jasné zemím, jež nacismus zažily a které dnes zakoušejí pocit déj? vu.

Zlo vás nejprve obviňuje, provokuje, označuje vás za agresora a pak zaútočí. Zaútočí ve 4:45 ráno a tvrdit bude, že to vše je sebeobrana,“ říká Zelenskyj k ránu 24. února, kdy se Ukrajinci probudili pod ruským útokem.