Rychlý konec války přímo závisí na podpoře ze zahraničí, přiznal Zelenskyj

Rychlý konec války přímo závisí na podpoře Ukrajiny ze strany mezinárodního společenství. Ve svém videoprojevu to prohlásil Volodymyr Zelenskyj. „Nyní děláme všechno pro to, aby tato podpora byla co nejintenzivnější a co nejsmysluplnější,“ dodal ukrajinský prezident.