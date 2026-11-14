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Vzdala by se Ukrajina Donbasu za členství v NATO? Zelenskyj sdělil USA, co by udělal

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  11:10
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Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (12. listopadu 2026) | foto: Reuters

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Na jednání Evropského politického společenství dorazil do Dublinu i ukrajinský...
Volodymyr Zelenskyj (11. listopadu 2026)
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Spojené státy se při rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války z tohoto týdne dotazovaly ukrajinské strany, zda by se Kyjev byl ochoten vzdát Donbasu výměnou za členství v NATO, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud by Ukrajina získala dostatečně silné bezpečnostní záruky, předložil by tuto otázku k referendu.

Zelenskyj uvedl, že v rozhovorech s americkými činiteli opakovaně zdůrazňoval, že Ukrajina nehodlá ustoupit okupantům a vzdát se svého území. A Američané mu na to položili otázku: „A když bude Ukrajina v NATO, odejde Ukrajina z Donbasu?“

„Bylo to poprvé,“ přiznal Zelenskyj, že předtím mu takovou možnost nenabízeli. Dodal, že Kyjev s partnery probírá komplexní bezpečnostní balíček, který mu mohou během jednání nabídnout, tedy konkrétní bezpečnostní záruky od NATO a EU, silnou ukrajinskou armádu a plán obnovy.

Měli by se Ukrajinci vzdát Donbasu výměnou za členství v NATO?

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„Pokud nám americká strana spolu s dalšími kolegy z NATO právě toto potvrdí, pak se zeptám na názor naší společnosti: přijímáme, nebo nepřijímáme? Nemám právo to udělat podle svého vlastního uvážení,“ uvedl Zelenskyj.

„Je ale potřeba něco konkrétního, což zatím neexistuje, a to vše je předmětem jednání,“ dodal.

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Rusko se dlouhodobě staví proti možnosti, že by Ukrajina byla v NATO, a rozšiřování Aliance na východ zmiňuje jako jednu z příčin války. Američtí představitelé se vyjadřovali skepticky k členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci, ministr obrany Pete Hegseth to minulý rok prohlásil za nerealistický scénář.

Předání východoukrajinského Donbasu, včetně části, kterou nemá Rusko pod kontrolou, patří k hlavním požadavkům Moskvy při jednáních o ukončení rusko-ukrajinské války. Zelenskyj v této souvislosti zdůraznil, že Moskvou okupovaná území nehodlá Ukrajina oficiálně uznat za ruská.

Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Zabí spolu hovořili při třístranném jednání zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Evropané byli sice přítomni, ale jednali pouze s delegacemi Ukrajiny a USA na okraj hlavních rozhovorů. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poté se v Dublinu sešli se Zelenským.

Zelenskyj po jednáních v Dublinu uvedl, že mezi nejdůležitější výsledky rozhovorů v Abú Zabí patří dohoda o rozsáhlé výměně válečných zajatců, shoda na pokračování jednání o ukončení války a zapojení evropských zástupců do vyjednávání.

Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina dnes rovněž uvedl, že považuje za nebezpečné diskutovat o nové bezpečnostní architektuře v Evropě ještě před ukončením rusko-ukrajinské války a navíc bez zástupců Evropy. Toto téma by se podle něj nemělo stát hlavním bodem programu jednání. Snahy Moskvy o otevření otázky přítomnosti sil NATO na východním křídle aliance, zejména amerických vojáků, podle něj vyvolávají znepokojení. Odmítl také možnost, že by Ukrajina v rámci možných dohod vyhlásila neutralitu.

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