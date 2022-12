Zelenského velký spektákl. Ví, že pomoc USA může slábnout, říká analytik

Který moment z návštěvy Volodymyra Zelenského v USA vás nejvíce zaujal?

Ze symbolického hlediska bylo určitě velkým momentem jeho vystoupení před oběma komorami Kongresu. Byl to velký spektákl, bylo to velmi emotivní a Zelenskyj dostal příležitost, aby sehrál další ze svých velkých rolí. Mohl napřímo oslovit publikum, které je pro něj velice důležité. Kongres nyní schvaluje finanční pomoc pro Ukrajinu, navíc se mění většina ve Sněmovně reprezentantů. Má to tedy i praktický dopad, ale byl to asi nejvíc spektakulární prvek jeho návštěvy.