Špičky EU zamíří za Zelenským do Kyjeva, datum setkání zatím není známo

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell tento týden vyrazí do Kyjeva, kde se setkají s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oznámil to mluvčí unijní exekutivy. K setkání by mělo dojít před dárcovskou konferencí pro Ukrajinu, která se bude konat v sobotu ve Varšavě.