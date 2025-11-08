Ukrajinského velitele obvinili z pořádání slavnosti, na kterou zaútočili Rusové

Velitel podle vyšetřovatelů ke slavnostnímu nástupu povolal více než 100 vojáků. Na místě byli i civilisté. Ukrajinští velitelé mají zakázáno z bezpečnostních důvodů takové hromadné akce pořádat, v tomto případě se navíc obviněný po vyhlášení leteckého poplachu nepostaral o to, aby se všichni rozešli.
Rusko podniklo útok s nasazením tří dronů a dvou balistických raket. Zemřelo 12 vojáků a sedm civilistů, dalších 36 příslušníků ozbrojených sil utrpělo zranění.
Velitel byl obviněn z porušení služebních povinností v podmínkách válečného stavu se závažnými následky, uvedla prokuratura. Požádala soud o uvalení vazby na obviněného.
„Velitelé nesou osobní odpovědnost za životy a bezpečnost svých podřízených,“ zdůraznili vyšetřovatelé.
Ukrajinská oficiální místa do této soboty o přesných následcích útoku z minulé soboty neinformovala, počty vlastních zabitých vojáků zpravidla nezveřejňují.
Nejde o první takový případ. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu při hromadných akcích přišly o život přinejmenším desítky ukrajinských vojáků i civilistů.
Ve válečných podmínkách je zakázáno pořádat slavnostní předání vyznamenáních na místech, kde hrozí nebezpečí raketového útoku.
Letos na Květnou neděli Rusko zaútočilo na severoukrajinské Sumy v době, kdy se na tamní univerzitě konala slavnost pro zasloužilé vojáky. Zemřelo více než 30 civilistů, podle ukrajinské strany se nikomu z vojáků nic nestalo.