Z dokumentů, odhalených na portále Discord příslušníkem Letecké národní gardy státu Massachusetts Jackem Teixeirou, hledí trochu jiná Zelenského tvář, než jakou zná svět, uvádí list The Washington Post, který dosud nezveřejněné materiály prozkoumal.

„Odhalují vůdce s agresivními instinkty, které ostře kontrastují s jeho veřejným obrazem klidného a stoického státníka odolávajícího brutálnímu náporu Ruska,“ píše list. Dodává nicméně, že v některých případech byl prezident naopak tím, kdo usměrňoval své podřízené a odrazoval je od ambiciózních vojenských plánů.

Na konci ledna údajně Zelenskyj navrhl, aby Ukrajina „provedla útoky v Rusku“ a zároveň ukrajinské pozemní síly na ruském území obsadily blíže nespecifikovaná ruská pohraniční města, čímž by Kyjevu poskytly páku pro vyjednávání s Moskvou.

„Když chci někam jít, jako prezident Ukrajiny tam jdu oficiálně. Nikam se neinfiltruji,“ reagoval Zelenskyj během své návštěvy Německa na otázku, zda skutečně plánoval vtrhnout na ruské území. Dodal, že Ukrajina na něm neprovádí údery, protože na to nemá čas a ani prostředky, které by mohla postrádat. Podle něj to ani není potřeba, protože prioritou Ukrajiny je osvobodit vlastní území. Uniklé americké dokumenty hlava ukrajinského státu odmítla jako „fantazie“.

Během setkání s vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Valerijem Zalužným ke konci února prezident podle uniklých informací z Pentagonu údajně znepokojeně poznamenal, že „Ukrajina nemá rakety dlouhého doletu schopné dosáhnout umístění ruských jednotek v Rusku, ani nic, s čím by je mohla napadnout“. Zelenskyj následně navrhl, aby Ukrajina zaútočila na blíže nespecifikovaná místa s ruskými vojáky v Rostově na Donu prostřednictvím dronů.

Kyjev dlouhodobě žádá západní spojence, zvláště pak Washington, o rakety dlouhého doletu. USA se obávaly, že poskytnutí takových zbraní by mohlo vést k eskalaci konfliktu. Ukrajina by je mohla použít na útoky v Rusku. Zelenskyj minulý rok slíbil, že americké zbraně nepoužije pro údery na ruském území.

Británie minulý čtvrtek potvrdila zprávy médií, že dodala Ukrajině několik střel s plochou dráhou letu Storm Shadow, které mají dosah přes 250 kilometrů, a doletí tak i hluboko do ruského teritoria. Britský ministr obrany Ben Wallace zdůraznil, že rakety budou pro použití „uvnitř ukrajinského suverénního území“. Střely mají dolet na okupovaný Krym, který Ukrajina považuje za svůj, nárok si na něj ale dělá i Rusko.

Vyhození ropovodu Družba

Podle jednoho utajovaného dokumentu při únorové schůzce s první místopředsedkyní ukrajinské vlády Julijí Svyrydenkovou Zelenskyj přišel s ideou, že Ukrajina by mohla vyhodit do povětří ropovod Družba, kterým do Maďarska proudí ruská ropa. „Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina by prostě měla vyhodit do povětří ropovod, a pravděpodobně tak zničit průmysl maďarského premiéra Viktora Orbána, který je na ruské ropě silně založen,“ píše se v dokumentu.

Podle amerických zpravodajských služeb Zelenskyj během setkání se Svyrydenkovou „vyjadřoval hněv vůči Maďarsku, a proto mohl pronášet hyperbolické, nesmyslné hrozby“. Toto vyjádření se v jiných dokumentech o prezidentových odvážných plánech neobjevuje.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Slovensko-česká a maďarská část se oddělují v blízkosti slovenské a maďarské hranice. Není jasné, kde přesně by k úderu mělo dojít, a zda by tedy byl narušen i tok ropy do Česka.

Od prosince loňského roku platí embargo na dovoz ruské ropy do EU, Česko si ale vymínilo výjimku až do června roku 2024. Nemá totiž jiné trasy, kudy by ropu ve velkém dováželo v takovém objemu, aby výpadek z Družby nahradilo. Touto trasou sem ročně proudí zhruba 3,4 milionů tun ropy.

Vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem jsou napjaté kvůli výrokům maďarských vrchních představitelů v čele s Orbánem, které Kyjev vnímá jako proruské. Maďarský premiér vystupuje proti sankcím Evropské unie proti Moskvě a také se staví proti dodávkám zbraní Ukrajině, za to se stal terčem ostré kritiky ze strany svých spojenců z Evropské unie a NATO.

Ukrajina umístila největší maďarskou komerční banku OTP Bank na seznam „mezinárodních sponzorů války“. Vyčítá ji, že hraje důležitou roli v ruské ekonomice a funguje na Ruskem okupovaném ukrajinském území. Banka to ostře odmítá.

Šíření informací pomáhá Rusku, zuří Zelenskyj

Ukrajina čelí dlouhodobým podezřením, že provádí na ukrajinském území útočné operace s drony. Rusové tvrdí, že stojí za několika požáry v ruských městech. Ukrajinci se k těmto akcím oficiálně nehlásí.

„Ukrajina má plné právo se chránit a my to děláme. Ukrajina nikoho neokupuje, ale naopak,“ prohlásil Zelenskyj. „Když zemřelo tolik lidí, vznikly masové hroby a naši lidé byli mučeni, jsem si jistý, že musíme použít jakékoli metody.“

Zveřejňování obsahu amerických dokumentů Washington Postem mu vadí. Americké novináře obvinil, že šířením informací z uniklých spisů pomáhají Rusku.

„To je otázka vojenské rozvědky. Chcete, abych byl obviněn z vlastizrady? S jakými zdroji z Ukrajiny jste v kontaktu? Kdo mluví o aktivitách našich tajných služeb? Protože toto je v naší zemi nejtěžší zločin. S kterými Ukrajinci mluvíte?“ reagoval Zelenskyj na otázku, jestli věděl o kontaktech mezi důstojníky vojenské rozvědky a šéfem Wagnerovců.