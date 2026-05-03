VIDEO: Ukrajinci zasáhli Rusku dva tankery. Už je používat nebude, rýpl si Zelenskyj

Autor: ,
  12:44
Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorossijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozsah škod na těchto lodích není známý. Ruská strana se k útoku nevyjádřila.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Naši vojáci pokračují v uplatňování sankcí proti ruské ropné stínové flotile – zasáhli dvě takové lodě na vjezdu do přístavu Novorossijsk,“ napsal Zelenskyj.

Ukrajinci zasáhli dva tankery stínové flotily v Novorossijsku (3. května 2026)
Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)
Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev
Ruský tanker explodoval u Malty, Moskva viní ukrajinské drony
15 fotografií

Tato plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. „Už nebudou,“ dodal.

Novorossijsk leží na severovýchodním pobřeží Černého moře. Ve středu ukrajinský generální štáb oznámil, že armáda s nasazením dronů jinde v Černém moři zasáhla sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou.

Ukrajinci udeřili 200 kilometrů od Tuapse, v moři zasáhli sankcionovaný tanker

Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině.

Novorossijsk

Novorossijsk

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

VIDEO: Ukrajinci zasáhli Rusku dva tankery. Už je používat nebude, rýpl si Zelenskyj

Ukrajinci zasáhli dva tankery stínové flotily v Novorossijsku (3. května 2026)

Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorossijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozsah škod na těchto lodích není známý....

3. května 2026  12:44

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Nevyskakujte si, reagoval Vondra

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k možné cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

3. května 2026  11:33,  aktualizováno  12:33

V Chomutově shořela restaurace Dřevák u Kamencového jezera

Pohled z ptačí perspektivy na Kamencové jezero v Chomutově.

V noci shořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu nikdo nebyl. Vstup do areálu z Přemyslovy ulice je uzavřený. Zjišťování výše škody a příčiny požáru bude následovat...

3. května 2026  12:26

Nizozemský plán na zdanění investic vyvolává odpor, vláda s ním ale dál počítá

Plénární sál nizozemského parlamentu v Haagu (26. dubna 2026)

Nizozemsko se chystá na zásadní obrat ve zdanění majetku. Vláda i přes silný odpor podnikatelů a investorů dál prosazuje plán zavést od roku 2028 daň z nezrealizovaných zisků. Lidé investující do...

3. května 2026

„Snad se to nevymkne kontrole.“ Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků

Přímý přenos
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší, na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se jej snaží...

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  11:47

GLOSA: Ti pajduláci mě hrozně bavili. Hlas Bohdalové je soundtrack mého dětství

Žaneta Fuchsová ve filmu Lucie, postrach ulice (1984)

Je to zdánlivá drobnost, ale přesně charakterizuje pečlivý, dnes by se řeklo až starosvětský přístup k práci. Když se herečka Jiřina Bohdalová připravovala k namlouvání kreslených večerníčkovských...

3. května 2026  11:25

Babiš míří do Jerevanu. Bude jednat se Zelenským, témata setkání neprozradil

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do...

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždějí do Arménie. V Jerevanu se zúčastní 8. summitu Evropského politického společenství, který se zaměří zejména na...

3. května 2026,  aktualizováno  11:12

Když vzácný buk srká žížalí čaj. Arboristé v Berouně ošetřili kořeny stoletého stromu

Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...

Pod korunou mohutného stromu stojí urostlý muž a usměrňuje motorový vrták, který se noří do vyprahlé půdy. Po chvilce si stroj hlasitě oddechne a ze země se vyvalí oblak prachu. To jak pod tlakem...

3. května 2026  11:01

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

3. května 2026  10:15

USA sužuje nevídané sucho. Chovatelé musí činit nelehká rozhodnutí

Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu...

Američtí zemědělci v oblasti Velkých planin čelí závažnému suchu, které ohrožuje sklizeň ozimé pšenice a nutí chovatele skotu k nákladným nákupům krmiva. Sucho nyní postihuje téměř 90 procent území...

3. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Stoleté nejasnosti kolem Hurvínka. Proč nemá maminku a jak zní jeho příjmení?

Hurvínek, Žeryk a Spejbl

Je prostořeký, ušatý, koulí očima, nosí dřeváky a v hlase má nezaměnitelnou fistulku. Hurvínek, nejslavnější české dítě, slaví 2. května 2026 své sté narozeniny. Přestože ho zná celý svět, kolem jeho...

3. května 2026

Expert varuje: V Česku je 90 % glampingu nelegálních, je to časovaná bomba

Tomáš Vítek je expertem na stavební právo (30. dubna 2026).

Stavět legálně s náklady navíc až k milionu korun, nebo to zkusit načerno? Dilema, které stojí před řadou provozovatelů kempingů a glampingů v Česku. Tomáš Vítek je expertem na stavební právo a...

3. května 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.