Domácí popularita Volodymyra Zelenského v posledních měsících setrvale klesala z nebeských výšin kolem 90 procent v únoru 2022. Logicky – po třech letech války s ruským agresorem jsou Ukrajinci vyčerpaní, frustrovaní z toho, že se na frontě nedaří tak, jak by si přáli, a mnozí to začali zazlívat tomu, kdo je nejvíc vidět – svému prezidentovi. Zelenského obliba však nikdy nespadla na čtyři procenta. To je bohapustý nesmysl, který si Donald Trump vycucal z prstu. „Dno“ Zelenského popularity představovalo 51 procent.

Lidé vesměs výpady vnímali jako prostředek k zasévání chaosu a rozdělování už tak těžce zkoušené země.