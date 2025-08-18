Zelenského oblečení se řešilo už na jeho poslední schůzce s Trumpem v Oválné pracovně v březnu. Ta vyústila v diplomatické fiasko a téměř hádku mezi dvěma státníky.
Trumpovi se Zelenského vojenské oblečení nelíbilo. Když ho v Bílém domě vítal, pronesl sarkastickou poznámku: „Dnes je ale vyparáděný.“
Někteří američtí úředníci se tehdy domnívali, že otázka obleku do jisté míry přispěla ke katastrofálnímu výsledku schůzky.
Zelenskyj se má v pondělí objevit v Bílém domě ve stejném černém saku, které měl na sobě v červnu na summitu NATO v Nizozemsku. „Bude to ‚oblekové‘, ale nebude to kompletní oblek,“ uvedl jeden ze zdrojů.
Na červnovém summitu NATO měl Zelenskyj poprvé od invaze v roce 2022 sako v „business stylu“. To se Trumpovi údajně líbilo.
„Zelenskyj přišel jako normální člověk, ne jako blázen, a byl oblečen jako někdo, kdo by měl být v NATO... Takže to bylo dobré jednání,“ řekl tehdy americký představitel serveru Axios.
„Bylo by skvělé, kdyby nosil kravatu, ale neočekáváme to,“ uvedl jiný z poradců.
Vzhled ukrajinského prezidenta ale spíše než Trumpa rozhodil viceprezidenta JD Vance. „Ta věc s kravatou byla záležitostí JD Vance, když se to stalo poprvé,“ doplnil.
Jiné zdroje ale uvádí, že Zelenskyj v pondělí kravatu mít nebude.
Trump je velkým zastáncem toho, aby světový vůdce vypadal jako světový vůdce, což podle něj znamená nosit oblek. Jeho nespokojenost se Zelenským ale minule nebyla jen kvůli jeho oblečení, říkají jeho poradci.
Američtí úředníci tvrdí, že se Zelenskyj zlepšil v tom, jak na Trumpa zapůsobit. „Dejte mu šanci. Není tak špatný, jak býval,“ řekl druhý Trumpův poradce.
Na otázku, zda bude summit opakováním toho minulého, poradce odpověděl: „Ne, rozhodně ne.“
„Oba ušli velmi dlouhou cestu. Zelensky mu nebude ukazovat fotografie mrtvých dětí a pak se chovat, jako by to byla nějak jeho vina. Prezident se naučil prostě odložit všechny podrážděné reakce a jít dál.“
„Zelenskyj bude mít po boku také evropské lídry, takže to bude úplně jiná situace než při posledním setkání,“ uzavřel poradce.
28. února 2025