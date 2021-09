Válka s Ruskem je možná, říká Zelenskyj. Byla by to ale chyba, dodává

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připouští možnost úplné války s Ruskem, nicméně by to podle něj byla „největší chyba“. Z Ukrajinců a Rusů se podle něj stali nepřátelé. Zelenskyj by se rád sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, setkání by ale muselo být věcné.