„Vyzývám všechny partnery, aby přestali hledat výmluvy, proč neuvalovat sankce (na Rusko) - Evropu, Spojené státy, (skupiny) G7, G20,“ řekl Zelenskyj. „Mír je cesta, kterou je třeba se vydat od války k míru. Každý se musí na tuto cestu vydat a sankce jsou její částí,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném proslovu a v příspěvku na sociální síti X.
Zopakoval také, že je nutné omezit spotřebu ruské ropy, což povede k omezení ruských možností dál vést válku proti Ukrajině. „Slyšíme tuto pozici od Spojených států a tuto pozici by měli slyšet všichni, kdo stále dávají přednost dodávkám z Ruska před těmi od jiných partnerů,“ uvedl Zelenskyj.
Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany
Ze zemí NATO je výrazným dovozcem ruské ropy Turecko, které ji odebírá nejvíce po Číně a Indii. Nadále závislé na ruské ropě jsou také další členské země aliance, konkrétně Slovensko a Maďarsko.
Ukrajinci zaútočili na největší ruskou rafinerii
Ruská rafinerie v Kiriši na jihu Leningradské oblasti, která patří k největším v zemi, vypukl požár, když se tam zřítil sestřelený dron. Na platformě Telegram o tom v neděli informoval gubernátor tohoto regionu Alexandr Drozdenko. Ukrajinská armáda uvedla, že na rafinerii zaútočila. Moskva sdělila, že v noci její síly zničily 80 ukrajinských dronů.
Rafinerie, v níž už se podle ruských činitelů podařilo plameny uhasit, patří společnosti Surgutněftěgaz a ročně zpracuje 17,7 milionu tun ropy. To představuje 6,4 procenta celkového množství ropy zpracované v Rusku.
Drozdenko, podle něhož nikdo neutrpěl zranění, neuvedl, komu dron patřil. Za cíl útoků si ale ruské rafinerie opakovaně volí ukrajinská armáda ve snaze omezit Moskvě příjmy z prodeje ropy, které pak Rusko využívá k financování přes tři a půl roku trvající války proti Ukrajině.
Rafinerie v Kiriši se stala terčem ukrajinského útoku už v minulosti. V březnu poškodily padající trosky dronů jednu z nádrží.
Drozdenko v neděli také uvedl, že na trati v okolí města Luga vykolejily tři vagony prázdného nákladního vlaku a že vyšetřovatelé nevylučují, že mohlo jít o sabotáž. Upozornil, že vlaky mohou nabírat zpoždění.
Ruský letecký úřad Rosavijacija podle telegramového kanálu Astra pak oznámil, že petrohradské letiště Pulkovo přerušilo provoz.
1. září 2024