Nemlčte, apeluje Zelenskyj na partnery po ruském dronovém útoku

Autor: ,
  22:04
Rusko od půlnoci z noci na středu vyslalo na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Na síti X to ve čtvrtek napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyzval partnery, aby o útocích nemlčeli. Uvedl také, že Ukrajina se neobejde bez podpory, aby mohla bránit svůj vzdušný prostor. Nejnovější ruské údery podle agentury AFP odsoudili představitelé Francie, Británie, Německa, Estonska, Lotyšska, Finska, Nizozemska, Moldavska nebo Slovenska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předvedl arzenál moderních zbraní vyráběných na Ukrajině (13. dubna 2026) | foto: t.me/V_Zelenskiy_official

Důsledky ruského raketového a dronového útoku v Kyjevě. (14. května 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz si...
„Tohle jistě nejsou činy těch, kdo věří, že válka se blíží ke konci,“ uvedl o útocích Zelenskyj. Hlavním cílem ruského útoku z noci na čtvrtek, kdy podle ukrajinského letectva vyslalo Rusko na Ukrajinu 675 dronů a 56 raket a střel, byl podle prezidenta Kyjev. „Škody jsou na dvaceti místech ve městě - běžné obytné budovy, škola, veterinární klinika a další čistě civilní infrastruktura,“ sdělil. Útoky podle záchranářů připravily v metropoli o život nejméně 12 lidí, včetně dvou dětí. Další desítky lidí jsou zraněny nebo se pohřešují.

„Bombardováním civilistů Rusko ukazuje spíše svou slabost, než sílu: docházejí mu řešení na vojenské frontě a neví, jak ukončit svou agresivní válku,“ reagoval podle AFP francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Moskva „otevřeně zesměšňuje“ snahy o ukončení války.

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

„Nejtěžší ruské útoky na Ukrajinu za dlouhou dobu vysílají jasné poselství: Moskva si vybrala eskalaci místo jednání. Pokračujeme v podpoře Ukrajiny. Kyjev a jeho partneři zůstávají připraveni na rozhovory o spravedlivém míru. Rusko nadále vede válku,“ napsal na X německý kancléř Friedrich Merz.

„Další útoky na civilní oblasti a kritickou infrastrukturu na ukrajinském a ruském území nezvyšují potenciál mírového procesu. Naopak, takováto eskalace omezuje prostor pro mírový dialog o tom, jak ukončit válku a dosáhnout trvalého a spravedlivého míru,“ uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár.

Ruský prezident Vladimir Putin, na jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, v sobotu novinářům řekl, že se konflikt podle jeho názoru chýlí ke konci, ale ještě dříve v projevu na oslavách k 81. výročí sovětského vítězství nad nacistickým Německem opět sliboval vítězství ve válce, která podle kritiků trvá už déle než sovětské válčení proti Německu. V úterý pak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že vývoj v mírovém procesu umožňuje říct, že se blíží konec rusko-ukrajinské války, ale v tuto chvíli nelze mluvit o ničem konkrétním.

