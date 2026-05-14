„Tohle jistě nejsou činy těch, kdo věří, že válka se blíží ke konci,“ uvedl o útocích Zelenskyj. Hlavním cílem ruského útoku z noci na čtvrtek, kdy podle ukrajinského letectva vyslalo Rusko na Ukrajinu 675 dronů a 56 raket a střel, byl podle prezidenta Kyjev. „Škody jsou na dvaceti místech ve městě - běžné obytné budovy, škola, veterinární klinika a další čistě civilní infrastruktura,“ sdělil. Útoky podle záchranářů připravily v metropoli o život nejméně 12 lidí, včetně dvou dětí. Další desítky lidí jsou zraněny nebo se pohřešují.
„Bombardováním civilistů Rusko ukazuje spíše svou slabost, než sílu: docházejí mu řešení na vojenské frontě a neví, jak ukončit svou agresivní válku,“ reagoval podle AFP francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Moskva „otevřeně zesměšňuje“ snahy o ukončení války.
Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely
„Nejtěžší ruské útoky na Ukrajinu za dlouhou dobu vysílají jasné poselství: Moskva si vybrala eskalaci místo jednání. Pokračujeme v podpoře Ukrajiny. Kyjev a jeho partneři zůstávají připraveni na rozhovory o spravedlivém míru. Rusko nadále vede válku,“ napsal na X německý kancléř Friedrich Merz.
„Další útoky na civilní oblasti a kritickou infrastrukturu na ukrajinském a ruském území nezvyšují potenciál mírového procesu. Naopak, takováto eskalace omezuje prostor pro mírový dialog o tom, jak ukončit válku a dosáhnout trvalého a spravedlivého míru,“ uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár.
Ruský prezident Vladimir Putin, na jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, v sobotu novinářům řekl, že se konflikt podle jeho názoru chýlí ke konci, ale ještě dříve v projevu na oslavách k 81. výročí sovětského vítězství nad nacistickým Německem opět sliboval vítězství ve válce, která podle kritiků trvá už déle než sovětské válčení proti Německu. V úterý pak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že vývoj v mírovém procesu umožňuje říct, že se blíží konec rusko-ukrajinské války, ale v tuto chvíli nelze mluvit o ničem konkrétním.