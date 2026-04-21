„Ukrajina provedla opravné práce na úseku ropovodu Družba, který byl poškozen ruským útokem. Ropovod může obnovit svou funkci,“ napsal Zelenskyj s tím, že tak postupovala podle dohody s EU.
„Ačkoli nikdo v současnosti nemůže zaručit, že ruské útoky na infrastrukturu ropovodu se nebudou opakovat, naši specialisté zajistili základní podmínky pro obnovení provozu systému potrubí a zařízení,“ dodal.
Ruská ropa Družbou neteče od konce ledna a Maďarsko kvůli tomu zablokovalo unijní půjčku pro Ukrajinu. Maďarský premiér Viktor Orbán naznačoval, že Ukrajina se snaží ovlivnit dubnové volby v Maďarsku.
Připravujeme podrobnosti.