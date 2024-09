Zelenského tanec mezi vejci. Americké zklamání završil trapas s Trumpem

Bylo to celé dost trapné. Když minulý pátek Volodymyr Zelenskyj po boku Donalda Trumpa předstoupil před novináře, ani jeden z nich se netvářil, že by ze setkání byli kdovíjak nadšení. Trump na schůzku kývl na poslední chvíli a před Zelenským zopakoval, že by válku dokázal „velmi rychle ukončit“.

Jestliže v prosinci 2022 se v Kongresu dočkal ovací vestoje a domů si odvezl 50 miliard dolarů vojenské pomoci, dnes titulní stránky plní válka Izraele proti Hamásu a Hizballáhu. Podle některých expertů jsou obě krize propojenější víc, než se zdá.