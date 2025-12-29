ANALÝZA: Trump a dohoda na počkání. Na stole však je neřešitelný územní hlavolam

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025)

Tomáš Ratner
  13:45
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se v neděli před kamerami na Floridě poplácávali po zádech a nešetřili superlativy o „báječném“ setkání. Mezitím však na Ukrajinu dál dopadaly ruské rakety. Za kulisami diplomatických úsměvů tak zůstávají zásadní otazníky, které ani dvouhodinové jednání v Mar-a-Lago nedokázalo překlenout.

Nedělní schůzka v Trumpově rezidenci byla prezentována jako průlomový moment na cestě k ukončení téměř čtyřleté války. Americký prezident po jednání prohlásil, že mír je velmi blízko, a atmosféru označil za báječnou.

Volodymyr Zelenskyj zvolil podobně optimistický tón, když hovořil o skvělé diskusi a produktivitě jednání. Při bližším pohledu na prohlášení všech stran a na realitu probíhajících bojů se však tento optimismus jeví spíše jako politická nutnost než jako odraz skutečného posunu.

Zelenskyj opakovaně zdůrazňuje, že dohodu musí podepsat nejen USA a Ukrajina, ale také Evropa a Rusko. Právě zde však celý plán výrazně skřípe.

Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění. Původně případ odložila

Před Městský soud v Praze se vrací Dominik Feri. Feri už dříve obžalobu...

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla že měla s Ferim souhlasný sexuální...

29. prosince 2025  12:50

Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Profesionální hasiči museli v noci na pondělí likvidovat požár na Velkém náměstí v Kroměříži. Plameny tam zachvátily betlém vyrobený ze slámy. Dvě postavy oheň poškodil.

29. prosince 2025  12:16

