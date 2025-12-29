Nedělní schůzka v Trumpově rezidenci byla prezentována jako průlomový moment na cestě k ukončení téměř čtyřleté války. Americký prezident po jednání prohlásil, že mír je velmi blízko, a atmosféru označil za báječnou.
Volodymyr Zelenskyj zvolil podobně optimistický tón, když hovořil o skvělé diskusi a produktivitě jednání. Při bližším pohledu na prohlášení všech stran a na realitu probíhajících bojů se však tento optimismus jeví spíše jako politická nutnost než jako odraz skutečného posunu.
Zelenskyj opakovaně zdůrazňuje, že dohodu musí podepsat nejen USA a Ukrajina, ale také Evropa a Rusko. Právě zde však celý plán výrazně skřípe.