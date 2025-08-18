Zelenského vysoké sázky. Trumpa může přesvědčit, když bude jako Putin

Američané rozvinuli Putinovi při návštěvě Aljašky rudý koberec a nad jeho hlavu poslali čestnou letku amerických bombardérů. Zelenského zřejmě nečeká podobně velkolepé přivítání, ale ukrajinský prezident má důležitější starosti. Zamezit tomu, aby se opakoval katastrofický scénář z poslední návštěvy Bílého domu, a přesvědčit Trumpa, aby ustoupil od pozice, která nahrává Rusku.
Podle bývalého ředitele pro globálního vztahy Bílého domu Bretta Bruena by evropští lídři měli využít setkání „jako příležitost připomenout Trumpovi, jak malá je ruská ekonomika ve srovnání s EU, Spojeným královstvím a dalšími západními partnery“.