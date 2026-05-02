Světoví lídři po střelbě na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu spěchali s projevy účasti Trumpovi. Jeden státník nicméně celou záležitost veřejně nekomentoval, ačkoliv dříve odsoudil pokus o atentát na Trumpa v Pensylvánii na volebním shromáždění a dokonce vyjádřil Američanům soustrast v souvislosti s vraždou konzervativního komentátora Charlieho Kirka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Kyjev se oficiálně k incidentu ve Washingtonu vyjádřil. „Odsuzujeme střelbu na večeři korespondentů Bílého domu,“ napsal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ale Zelenského mlčení je překvapivé a naznačuje hloubku frustrace a nespokojenosti, kterou nyní Ukrajina vůči USA cítí.