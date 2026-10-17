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Odměny Putina jen povzbuzují k útokům, kritizuje Zelenskyj pozastavení sankcí

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  12:34
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu. (16. října 2026) | foto: Omar HavanaČTK

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Americký výpadek v sankcích, polevení v tlaku na agresora a finanční odměny pro ruského vůdce Vladimira Putina jen šéfa Kremlu povzbuzují k dalším útokům. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice.

Zelenskyj připomněl, že Rusko v pátek provedlo jeden ze svých největších útoků na ukrajinský energetický sektor, kdy se terčem stalo více než 15 zařízení.

„Je důležité, aby každý v Americe viděl, co se skutečně děje. V době, kdy Rusové provedli tak masivní útok na náš energetický sektor, bylo v Americe bohužel rozhodnuto zcela ignorovat zákon Lindseyho Grahama, který měl na Rusko vyvinout skutečně účinný tlak, aby tuto válku ukončilo,“ napsal ukrajinský prezident.

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Podle něho rušení sankcí, polevení v tlaku a finanční odměny pro Putina povzbuzují Moskvu k dalším útokům. „Musíme se snažit válku ukončit. Skončit ji, ne dávat Putinovi důvody, aby v ní pokračoval donekonečna,“ napsal Zelenskyj.

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v národním zájmu Spojených států.

Někteří američtí politici jeho názor nesdílí, a to včetně těch z jeho politického tábora. Například republikánský kongresman Don Bacon prohlásil, že Trump válku prodlužuje, místo aby ji ukončil.

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„Trumpova nejnovější kapitulace před (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem opět zrazuje naše ukrajinské partnery,“ uvedl na síti X demokratický člen Sněmovny reprezentantů Don Beyer s tím, že Trump popřel záměr Kongresu. „Tyto výjimky nemají nic společného s naší národní bezpečností, ale jsou o podlézání Vladimirovi Putinovi,“ napsal demokratický senátor Richard Blumenthal.

Trump tlačí na Kyjev kvůli cenám ropy, za něž podle Bílého domu mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Americký prezident před několika dny nečekaně oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 000 tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky.

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