Ruské odmítání příměří komplikuje úsilí o trvalé mírové soužití, uvedl Zelenskyj

  7:23
Soustavné odmítání příměří ze strany Ruska komplikuje situaci, pokud jde o úsilí o dosažení trvalé mírové dohody ve válce, kterou Kreml vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině. V noci na neděli to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během...

Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během jednání ve Varšavě (15. ledna 2025) | foto: Sergei GAPON / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
43 fotografií

Americký prezident Donald Trump po pátečním jednání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce upustil od požadavku bezpodmínečného příměří na Ukrajině a v souladu s postojem Moskvy nyní hodlá prosazovat uzavření komplexní mírové dohody. V pondělí Trump přijme Zelenského v Bílém domě.

„Vidíme, že Rusko odmítá četné výzvy k příměří a dosud se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet. To situaci komplikuje. Pokud jim chybí vůle vydat jednoduchý rozkaz k zastavení úderů, bude asi zapotřebí hodně úsilí, aby mělo Rusko vůli realizovat něco mnohem většího - mírové soužití se svými sousedy po celá desetiletí,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na síti X.

Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast

Poděkoval v něm také pobaltským a severským zemím sdruženým ve skupině NB8, které v sobotu vydaly společné prohlášení na podporu Ukrajiny.

Tříhodinová páteční vrcholná schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky, přestože Trump dříve prohlašoval, že hlavním tématem jeho jednání s Putinem bude dosažení klidu zbraní, a hrozil, že Rusko ponese vážné následky, pokud na příměří nepřistoupí.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Podle serveru Axios chce Trump v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

