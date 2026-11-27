Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Trump se s Putinem setkal v čínském Šen-čenu na třístranné schůzce, jíž se zúčastnil i čínský prezident Si Ťin-pching. „Kdo to je?“ ukázal Trump na začátku schůzky na šéfa Kremlu. „Můj přítel!“ Na své sociální síti Truth Social i zveřejnil obrázek, na němž Putina objímá, s titulkem „Můj přítel“.
Zelenskyj v rozhovoru pro stanici BBC uvedl, že je na Trumpovi, jakým způsobem Putina nazývá. „Ale je to zvláštní,“ připustil. „Je to agresor a vrah. Nemůže to být přítel. Prostě nemůže.“
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Putin ve věci Ukrajiny není přítel. Šéf tajných služeb reagoval na Trumpa
„Je to stejné, jako kdyby někdo řekl o Hitlerovi během druhé světové války, že je dobrým přítelem,“ neskrýval své rozhořčení. „Ne. On není přítel.“
Uživatelé sociálních sítích již dříve sdíleli Zelenského srovnání:
Ukrajinský prezident vzbudil pozornost svou prvotní reakcí na Trumpovo jednání vůči šéfovi Kremlu. Když se jej novináři v Berlíně během jeho setkání s evropskými lídry zeptali, jakým způsobem to vnímá, nejprve se smutně usmál, načež mlčky pokrčil rameny a rozhodil rukama v jasném gestu „co na to říct“.
„Je to na prezidentovi Trumpovi, jakým způsobem nazývá Putina. Samozřejmě, pro nás je to nepřítel. Je to vrah. A myslím si, že i pro většinu světa je to vrah, protože zabíjí lidi,“ uvedl později v rozhovoru pro stanici CNN.
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Trump: Putinovi jsem řekl, aby ustoupil od veškeré vojenské agrese proti Evropě
Trump ve čtvrtek hájil své označení Putina za přítele s tím, že je lepší mít člověka disponujícího 4000 jadernými zbraněmi za přítele než za nepřítele. V pátek ale odmítl říci, zda je Putin přítelem Spojených států jako celku.
Ředitel amerických tajných služeb Jay Clayton uvedl, že označení Putina za přítele je podle něj zcela přiměřené v kontextu jednání mezi představiteli tří největších jaderných mocností – USA, Ruska a Číny – na summitu v Číně minulý týden. Ve vztahu k Ukrajině však Putin podle něj přítelem USA není.
Trumpův výrok kritizovali evropští spojenci Ukrajiny. „Putin není náš přítel a nikdy nebude,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.