Pokud mě pozvou, na summit Trump–Putin do Budapešti přijedu, řekl Zelenskyj

Autor:
  10:29
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že je připraven zúčastnit se setkání amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Budapešti, pokud bude pozván. Datum schůzky Putina s Trumpem, který se snaží dojednat mír mezi Ukrajinou a Ruskem, zatím není známé.
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při obědě v Bílém domě. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonČTK

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...
Americká a ukrajinská delegace během jednání v Bílém domě (17. října 2025)
„Pokud budu pozván do Budapešti, bude-li to na třístrannou schůzku, nebo jak se říká na kyvadlové rokování, kdy se prezident Trump setká s Putinem a prezident Trump se setká se mnou, pak se na té či oné formě dohodneme,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci. Zároveň dodal, že Budapešť není nejlepším místem pro takové setkání.

Minulý týden Trump po telefonátu s Putinem oznámil, že se s ruským prezidentem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán je spojencem Trumpa a i přes ruskou invazi na Ukrajinu, jež začala v únoru 2022, udržuje vztahy s Moskvou a k Zelenskému bývá kritický.

„Ať proleze Družbou.“ Jak se Putin dostane do Maďarska? Možných tras moc není

Ukrajinský prezident se v pátek setkal s Trumpem ve Washingtonu a hovořil s ním mimo jiné o protivzdušné obraně své země a o bezpečnostních zárukách pro Kyjev.

Válka na Ukrajině

Trump podle tiskových agentur Zelenskému sdělil, že Rusko a Ukrajina by měly uzavřít mír na současné linii bojů. Podle serveru Axiosu šéf Bílého domu také řekl, že USA Kyjevu neposkytnou požadované střely dlouhého doletu Tomahawk, alespoň prozatím. Zelenskyj uvedl, že Washington zřejmě nechce eskalovat napětí s Ruskem před setkáním s Putinem.

Trump tlačil na Zelenského, aby přijal „Putinův mír“, píše britský tisk

Zelenskyj také prohlásil, že jeho země potřebuje dalších 25 amerických protiletadlových systémů Patriot k boji proti ruským raketovým úderům. Dodal, že zahájil jednání se zbrojními společnostmi o dodávkách 25 takových systémů. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nyní poskytují Ukrajině zbraně placené evropskými zeměmi, měly by se podle Zelenského zaplatit patrioty ze zmrazených ruských aktiv.

Při nedělní schůzce s embargem na informace do dnešního dne také Zelenskyj novinářům sdělil, že Ukrajina, jejíž energetickou infrastrukturu ruské údery vážně poškodily, by mohla tuto zimu dovézt plyn v hodnotě asi dvě miliardy dolarů (zhruba 42 miliard Kč), a to ze Spojených států, Evropy či Ázerbájdžánu.

Americký zkapalněný plyn by mohl být dovezen přes terminály v Polsku a v Řecku, přičemž v budoucnu by Ukrajina mohla ve spolupráci s americkými společnostmi postavit vlastní terminál.

Válka na Ukrajině

