Zelenskyj jede k Trumpovi pro tomahawky, delegace už jednala s výrobcem

Autor: ,
  14:13
Jednání naplánovaná na pátek mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem se zaměří na možné poskytnutí střel dlouhého doletu Tomahawk Kyjevu. Podle nejmenovaného vysoce postaveného ukrajinského činitele by měl Zelenskyj přicestovat do Washingtonu během čtvrtka.
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN. (23. září 2025) | foto: ČTK

Střela Tomahawk během testů v roce 2002 v Kalifornii
Porovnání dosahu střel ATACMS a Tomahawk na mapě Institute for the Study of War
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
35 fotografií

„Hlavním tématem diskuse budou tomahawky. Samozřejmě je tu také otázka patriotů,“ uvedl zdroj s odkazem na americké systémy protivzdušné obrany.

Do Washingtonu dříve tento týden dorazila ukrajinská delegace v čele s premiérkou Julijí Svyrydenkovou a podle šéfa Zelenského kanceláře Andrije Jermaka se mimo jiné setkala právě se zástupci společnosti Raytheon, která střely s plochou dráhou letu Tomahawk vyrábí, nebo výrobce letounů F-16 Lockheed Martin.

Ukrajina moc tomahawků nedostane. USA nějaké potřebují proti Venezuele, píše tisk

Zelenskyj už dříve uvedl, že se s Trumpem podělil o vizi, kolik amerických střel Tomahawk Ukrajina pro své válečné úsilí proti Rusku potřebuje, a že oba v pátek projednají další podrobnosti v této záležitosti. Dodávku těchto zbraní označil za prostředek, jak přimět Moskvu k ukončení války, kterou rozpoutala. Ukrajinský prezident také žádá o posílení ukrajinské protivzdušné obrany, chránící zemi před sílícími ruskými útoky na ukrajinskou energetiku před nastávající zimou.

„Putin je hluchý ke všemu, co svět říká, takže jediný jazyk, který je stále schopen pochopit, je jazyk tlaku – tlaku sankcemi a dlouhým doletem,“ napsal dnes na síti X ukrajinský prezident v reakci na noční ruský vzdušný útok na Ukrajinu, kdy invazní armáda podle Kyjeva vyslala na napadenou zemi 320 dronů a 37 střel, přičemž cílila na ukrajinskou energetiku.

Ukrajina mezitím stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války.

Trump v neděli po telefonátu se Zelenským uvedl, že by mohl dodávky tomahawků Ukrajině povolit. Šéf Bílého domu se dlouhodobě snaží konflikt ukončit, v létě se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.

Moskva mezitím Washington varovala před poskytnutím tomahawků Ukrajincům s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.

Putin: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, posílíme protivzdušnou obranu

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Činí tak i s podporou svých západních partnerů, kteří jí poskytují mimo jiné zbraně. Trump, jenž se do úřadu vrátil letos v lednu, v minulosti kritizoval americké výdaje na pomoc Ukrajině. V létě podle serveru Euractiv navrhnul iniciativu nazvanou Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), která spočívá v tom, že spojenecké země NATO platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu.

Měli by Američané poskytnout Ukrajině střely Tomahawk?

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Dokonalé čištění vody. Ústecká chemička představila utajovaný vynález

Ústecká Spolchemie začíná nabízet mimořádnou technologii, která dokáže vyčistit odpadní vody kontaminované obtížně rozložitelnými látkami, jež nelze odstranit dosud známými metodami. Technologie, na...

16. října 2025  14:28

Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Národní rozpočtová rada (NRR) má výhrady vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok, který schválila končící vláda premiéra Petra Fialy. Kritizuje zejména rozsah obranných výdajů v kapitole...

16. října 2025  14:16

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové legendy i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a vlastnil ji...

16. října 2025,  aktualizováno  14:15

Alkohol, cigarety i heroin. Policie u stovky nezletilých zajistila návykové látky

Policie v létě provedla celostátní akci, která se zaměřila na to, jak jsou návykové látky dostupné české mládeži, a zda obchodníci v trafikách dodržují zákaz prodávání alkoholu, tabáku a nikotinových...

16. října 2025  14:14

Zelenskyj jede k Trumpovi pro tomahawky, delegace už jednala s výrobcem

Jednání naplánovaná na pátek mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem se zaměří na možné poskytnutí střel dlouhého doletu Tomahawk Kyjevu. Podle...

16. října 2025  14:13

Pavel dokončil obměnu Ústavního soudu. Senát kývl na Bartoně a Smolka

Senát kývl na to, aby prezident Petr Pavel jmenoval Michala Bartoně a Martina Smolka jako nové ústavní soudce. „Jsou to zjevně slušní lidé, vynikající právníci a zodpovědní občané,“ prohlásil Pavel,...

16. října 2025  5:52,  aktualizováno  14:10

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, odchytili ho ve stanici Malostranská

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  14:06

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

16. října 2025  13:33,  aktualizováno 

RECENZE: Kdo se nebojí darovat ledvinu? Film s Polívkovou je moralita bez jiskry

50 % Premium

Už jsme zažili české verze francouzských či italských děl, teď úsporný trend zamířil k rakouskému přepisu tamní divadelní hry, již naše scény uváděly pod názvy Ledvina či Vedlejší účinky. Do kin jde...

16. října 2025

CNN Prima NEWS vylepšila titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé diváky

Prima zdokonalila systém titulkování na zpravodajské stanici CNN Prima NEWS. Od začátku října funguje 24 hodin denně a usnadňuje tak přístup k informacím pro neslyšící a nedoslýchavé diváky....

16. října 2025

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 862 volných pozic

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

16. října 2025  13:49

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Hrozí mu tři roky vězení. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že...

16. října 2025  11:41,  aktualizováno  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.