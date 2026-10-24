Obnova začala v noci a dnes ráno už byly rychlosti dostatečné k tomu, aby bylo možné připojení využívat,“ napsal prezident.
„To je velmi důležité, má to zásadní význam pro naši logistiku na frontě a pro obranu Ukrajiny před raketově poháněnými ‚šáhedy‘,“ dodal lídr v odkazu na drony íránského typu, které si mezitím Moskva vyrábí svépomocí pod názvem Geraň-2 a hojně je využívá k útokům na ukrajinskou energetickou i civilní infrastrukturu.
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ANALÝZA: Americká rána dronům. Kyjev lepí díru pomocí AI, má i konečné řešení
Zdroj z ukrajinského ministerstva obrany již dříve během dneška agentuře Ukrinform řekl, že satelitní komunikační systémy Starlink a Starshield, které Ukrajina hojně využívá při bojových operacích, znovu fungují i při rychlostech dronů více než 160 kilometrů v hodině.
Ukrajina si v poslední době opakovaně stěžovala, že jí bylo omezeno fungování těchto systémů při vyšších rychlostech. Ještě v pátek Kyjev mluvil o pokračujícím omezení navzdory tomu, že ve čtvrtek večer americký prezident Donald Trump řekl, že šéf společnosti SpaceX Elon Musk východoevropské zemi obnovil přístup k satelitní síti Starlink. SpaceX oba systémy provozuje.