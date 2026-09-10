Zelenskyj se plánuje setkat s Trumpem na konci září v New Yorku

Třístranná jednání o ukončení války na Ukrajině se podle Zelenského neuskuteční před parlamentními volbami v Rusku, které se konají 20. září.
Na otázku ohledně možných jednání o zmírnění bojů na Ukrajině, kterou Rusko v roce 2022 napadlo, Zelenskyj odpověděl, že v období ruských voleb neočekává žádné podstatné rozhovory.
„Na konci září bychom měli mít příležitost setkat se s americkým týmem v New Yorku,“ řekl Zelenskyj. „A myslím, že budu moci být otevřenější po setkání s prezidentem Trumpem,“ dodal. Zelenskyj se s šéfem Bílého domu nejspíš setká na okraj Valného shromáždění OSN, poznamenala agentura AFP.
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Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump
Ukrajinský vůdce také uvedl, že doufá v pokrok v jednáních mezi ukrajinskou a americkou stranou o energetice a obilí.
Trumpa dnes na tiskové konferenci se Zelenským zmínil i Carney. Uvedl, že s americkým prezidentem v poslední době párkrát hovořil o válce na Ukrajině a záležitostech spojených s válkou mezi USA a Íránem. „S prezidentem Trumpem mluvím pravidelně. Mluvil jsem s ním v posledních dnech,“ řekl.
Kanadský premiér, jehož země se potýká s prohlubující se obchodní válkou s Washingtonem, uvedl, že s Trumpem hovořil, „protože součástí naší odpovědnosti je pracovat společně“. Navzdory rostoucímu napětí mezi zeměmi vyjádřil ochotu uzavřít s Washingtonem „spravedlivou“ obchodní dohodu.